به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر شاهچراغ(ع) گفت: حرکت از ساختار اقتصادی دولتی و متمرکز به سمت اقتصاد مردمی، غیرمتمرکز و دانشبنیان میتواند آسیبپذیریهای ساختاری کشور را به شدت کاهش دهد.
وی ادامه داد: اقتصادی که بتواند از ظرفیتهای محلی بهرهمند شده و تنوع در محصولات داشته باشد، مقاومتر خواهد بود.
تکمیل زنجیرههای تولید و توسعه فناوری
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ایجاد ارزش افزوده، بر اهمیت تکمیل زنجیره تولید در بخشهای نفت، گاز، معدن و کشاورزی تأکید کرد و افزود: استخراج خام و صادرات آن باید جای خود را به فرآوردههای نهایی بدهد.
قادری گفت: در حوزه فناوری موفقیتهای علمی و فنی کشور در زمینههای موشکی، دفاعی، هستهای و فضایی نشانهای از حرکت ایران به سمت تبدیل شدن به یک قطب علمی منطقهای است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین بر اهمیت حیاتی توسعه شرکتهای دانشبنیان برای جذب متخصصان و رفع خلأهای فنی در پی جنگهای فناوری تأکید کرد و افزود: تأمین استقلال فناوری و ساخت ماهواره ملی برای مقابله با تهدیدات خارجی یک اولویت است.
قادری برای مقابله با نوسانات اقتصادی، بر لزوم اصلاحات ساختاری و تغییر باورها به سمت کارآفرینی و ظرفیتسازی به جای تمرکز صرف بر درآمدهای جاری تأکید کرد.
وی برخی از راهکارهای کلیدی را برای رفع مشکلات پیشنهاد داد و گفت: دولت با تضمین سود حداقل ۲۵ درصدی در پروژههای مشارکتی سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را تشویق کرده و از هجوم نقدینگی به بازارهای سفتهبازی جلوگیری کند.
استفاده هوشمندانه از پتانسیل بالای کشور در انرژیهای تجدیدپذیر
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر توسعه خطوط ریلی تأکید کرد و افزود: با این توسعه حملونقل مواد معدنی و پتروشیمی با بهرهوری بالاتر و هزینههای کمتر نسبت به حملونقل سنتی صورت میپذیرد.
استفاده هوشمندانه از پتانسیل بالای کشور در انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) برای رفع ناترازی برق و اجرای پروژههای بزرگ انتقال آب (مانند شیرینسازی خلیج فارس) با مدیریت صحیح منابع، راهکار دیگری بود که قادری به آن اشاره کرد.
قادری گفت: تأکید بر حذف بروکراسیهای زائد اداری و در اختیار قرار دادن سریع زمینها و فناوریهای لازم به سرمایهگذاران برای اجرای پروژههای رقابتی نیز راهکار دیگری است که میتواند مدنظر قرار بگیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اصلاح نگرشها، تمرکز مدیران بر درآمدزایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای داخلی، کشور میتواند از بحرانهای موجود عبور کرده و به سمت توسعهای عادلانه، امن و مستقل حرکت کند.
