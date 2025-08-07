خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان فارس، نگینی در جنوب ایران، با تاریخ کهن و فرهنگی غنی، همواره سرزمینی مستعد برای شکوفایی در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.

این استان، به واسطه موقعیت جغرافیایی منحصر به فردش، از یک سو به عنوان چهارراه ارتباطی حیاتی عمل می‌کند و از سوی دیگر، گنجینه‌ای از منابع طبیعی و انسانی را در خود جای داده است.

با این حال، علی‌رغم این پتانسیل‌های عظیم، بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه این استان، همچنان به دلایل مختلف، کمتر مورد بهره‌برداری قرار گرفته و در سایه مانده‌اند.

بررسی دقیق مؤلفه‌های اقتصادی استان، از جمله وضعیت اشتغال، نرخ بیکاری، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و گردشگری و همچنین زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، تصویری چندوجهی از وضعیت کنونی ارائه می‌دهد.

درک عمیق ظرفیت‌های مغفول و تلاش برای بالفعل کردن آن‌ها، گامی اساسی برای ارتقا جایگاه استان فارس و بهره‌مندی کامل از پتانسیل‌های آن خواهد بود.

فارس رکورددار در نرخ بیکاری

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ناکامی در شکوفایی کامل پتانسیل‌های فارس، وضعیت فعلی استان را نامناسب دانست.

وی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی، گفت: در برخی شاخص‌های مرتبط با حوزه‌های اقتصادی، رتبه ما هجده شده و فعالیت‌های صنعتی رو به تعطیلی می‌رود. متأسفانه نرخ بیکاری در استان فارس، بیشترین رشد را در بین استان‌های کشور داشته است.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انتقال آب، و توسعه صنعتی فارس ناگوار است

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی وضعیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، انتقال آب، و توسعه صنعتی را در استان ناگوار دانست و گفت: متأسفانه وضعیت خوبی در استان نداریم و اگر پیگیری نکنیم، کسی با ما تماس نمی‌گیرد و این روند به صلاح استان نیست.

وی ادامه داد: این روند باید با تکیه به نیروهای پای کار و توانمند اصلاح شود.

پیشرفت خطوط ریلی فارس در کندترین زمان خود

عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به وضعیت نامناسب پروژه‌های عمرانی در استان نیز اشاره کرد و گفت: خطوط ریلی ما در وضعیت خوبی نیستند؛ برخی خطوط افتتاح شده، اما قطار با سرعت کم حرکت می‌کند و برخی پروژه‌ها مثل شیراز-بوشهر، شیراز-اهواز و شیراز-بندرعباس با کندی پیش می‌روند یا متوقف شده‌اند.

قادری به پیگیری‌های نمایندگان در خصوص پروژه‌های جاده‌ای اشاره کرد و از توافق سه‌جانبه با وزارت راه و وزارت دفاع برای پروژه کمربندی شمال شرق شیراز خبر داد

وی در ادامه سخنان خود، تاکید کرد که نمایندگان مجلس ناچار شده‌اند به جای قانون‌گذاری و نظارت، درگیر کارهای اجرایی شوند و این برای استان قابل دفاع نیست.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این انتقادات، نظر جمعی نمایندگان فارس است، به انتصابات ضعیف و سیاسی در استان نیز اشاره کرد و گفت: انتصابات فعلی باعث شده که شاخص‌ها در استان، وضعیت نامناسب‌تری را نشان دهد.