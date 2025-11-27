

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظهر پنجشنبه در چهارمین کمیسیون جشنواره ملی انار ساوه، کشاورزی را محور توسعه و کلید امنیت غذایی کشور دانست و اظهار کرد: کشورهایی که نقشه راه مشخصی برای امنیت غذایی نداشته باشند، آسیب‌پذیر خواهند بود، نمونه آن را در بحران‌های جهانی مانند جنگ اوکراین و روسیه و دیگر مناقشات منطقه‌ای مشهود بود که تأثیرگذاری بالایی بر امنیت غذایی داشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های بالای ایران در بخش کشاورزی گفت: حوزه کشاورزی سه برابر صنعت بازدهی دارد و با بیش از ۴.۵ میلیون بهره‌بردار، حدود ۳۰ درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد، این بخش بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است و از دل آن می‌توان خروجی‌های اقتصادی، اشتغالزایی و تصاحب بازارهای منطقه‌ای ایجاد کرد.

وی بر اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی تأکید کرد و افزود: اکنون نگاه مجلس و دولت بر این است که خام‌فروشی محصولات کشاورزی به حداقل برسد و ارزش افزوده ایجاد شود.

عسکری با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم توسعه، محورهای عملیاتی و اجرایی در حوزه آب، منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی به طور کامل پیش‌بینی شده است، اگر این برنامه به درستی اجرا شود می‌تواند اشتغالزایی، بهره‌وری، تصاحب بازارهای منطقه‌ای و امنیت غذایی را تضمین کند.

وی همچنین ظرفیت نیروی انسانی در بخش کشاورزی را یکی از فرصت‌های مهم کشور دانست و اظهار کرد: بیش از ۲۵۰ هزار فارغ‌التحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این حوزه وجود دارند که اگر به درستی از این ظرفیت استفاده شود، فرصت بزرگی برای توسعه کشور خواهد بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن قدردانی از کشاورزان خبره و باغداران تولیدکننده انار در ساوه و سایر نقاط کشور گفت: این افراد ظرفیت بالقوه‌ای هستند که باید حمایت شوند. برنامه هفتم توسعه باید به گونه‌ای اجرایی شود که خروجی واقعی برای بهره‌برداران و اقتصاد کشور ایجاد کند.

وی در ادامه با اشاره به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و اهداف توسعه کشاورزی تا سال ۱۴۰۴ افزود: باید تولید علمی و تکنولوژی محور داشته باشیم، محصولات کشاورزی ارگانیک تولید کنیم و سهم خود را در بازارهای منطقه‌ای تثبیت کنیم، در حالی که کشورهای همسایه و رقیب مانند ترکیه، روسیه و چین در این زمینه موفق شده‌اند، ما نیز بدون هیچ بهانه‌ای باید عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

عسکری بیان کرد- توسعه کشاورزی، صنایع تبدیلی و اشتغال در برنامه هفتم توسعه و با همکاری مجلس و دولت باید به اولویت اصلی تبدیل شود و بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و فناوری‌های نوین برای تحقق اهداف کشور تأکید کرد.

عسکری ادامه داد: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اقتصادی‌ترین و اثرگذارترین اقدام برای سلامت جامعه است‌چنانچه اکنون در کشاورزی هزار تومان هزینه کنیم، از صرف صدها هزار تومان در حوزه بهداشت و درمان جلوگیری می‌شود چرا که تولید محصولات سالم و با کیفیت، تأمین نیازهای فیزیولوژیک انسان‌ها و ارتقای سلامت جامعه را به همراه دارد.

وی افزود: نگاه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه نیز بر همین محور است و با اجرای یک برنامه زمان‌بندی‌شده پنج ساله، تلاش داریم تا ظرفیت‌های کشاورزی کشور به حداکثر برسد.

عسکری گفت: یکی از محورهای مهم این برنامه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی است که با حمایت دولت و همکاری استانداری مرکزی، گام‌های مؤثری در این حوزه برداشته شده است.