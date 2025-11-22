ابراهیمی: کمتر از ۵۰ درصد احکام برنامه هفتم در سطح ملی اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: عملکرد بخش صنعت و معدن با چالشهای چشمگیر مواجه بوده و ۳۷ درصد از اهداف تحققنیافته برنامه، ناشی از کمبود اراده و ضعف هماهنگی در سطح ملی است.
وی افزود: ۱۸ درصد از اهداف تحققنیافته به کمبود دستورالعملها و مقررات، ۱۳ درصد به ضعف در اجرای برنامهها، ۱۳ درصد به محدودیت منابع مالی و ۶ درصد به سایر عوامل مربوط میشود.
ابراهیمی تصریح کرد: کمتر از نیمی از احکام برنامه در سطح ملی اجرا شده و حدود ۳۶ درصد از آنها هنوز عملیاتی نشدهاند.
وی ادامه داد: عملکرد بخش صنعت نمره قابل قبولی کسب نکرده است.
ابراهیمی با اشاره به اهمیت سند آمایش و الزامات سال دوم برنامه تاکید کرد: برای سال جاری باید شرایط جدیدی تعریف و هماهنگی میان بخشهای مختلف از جمله آب، محیط زیست و نیازهای شهرستانها ایجاد شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: تهیه برش شهرستانی برنامه هفتم توسعه بسیار حائز اهمیت است ضمن اینکه ظرفیتها و توانمندیهای هر منطقه باید شناسایی و توسعه متناسب با آن برنامهریزی شود.
وی گفت: در شهرهای خنداب و کمیجان نیاز فوری به تأسیس صنایع فرآوری محصولات کشاورزی احساس میشود اما تاکنون واحدی ایجاد نشده است.
ابراهیمی تأکید کرد: قطبهای صنعتی باید متناسب با پتانسیلهای محلی ایجاد شود تا توسعه پایدار منطقهای تحقق یابد.
وی افزود: تأمین مالی پروژهها و همراستایی برنامههای استانی با سیاستهای ملی در حوزه صنعت و زنجیره ارزش، یکی از اولویتهای سال دوم برنامه هفتم است تا مسیر توسعه به درستی دنبال شود.
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