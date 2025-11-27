به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از اعطای وام قرض الحسنه ۳۰ میلیون تومانی به دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی متقاضی به سفر حج عمره خبر داد و گفت: ثبت نام برای دریافت این وام از روز شنبه ۸ آذر ماه برای دانشجویان فراهم شده است.

مسعود حبیبی با بیان این خبر افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشجویان خود که قصد تشرف به حج عمره دارند، مبلغ ۳۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه اعطا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که متقاضی دریافت این وام هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران به نشانی https://isfa.acecr.ac.ir/fa نسبت به ثبت نام وام قرض الحسنه حج عمره اقدام کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: این تسهیلات در راستای حمایت از مشارکت دانشجویان علوم پزشکی در برنامه‌های معنوی و تسهیل در اعزام آنها در این سفر زیارتی در نظر گرفته شده و این وام حمایتی فقط برای واجدان شرایط تدارک دیده شده است.

وی یکی از اتفاقات معنوی ارزشمند که دانشجویان به آن علاقمند هستند را سفر زیارتی دانشجویان عنوان کرد و گفت: عمره دانشجویی، فرصت‌هایی را فراهم می‌سازد که در بسیاری از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی دانشگاهی، به‌سادگی دست‌یافتنی نیست. این سفر معنوی در قالب یک سفر خاص و متفاوت شکل می‌گیرد که خود بستری منحصر به‌فرد برای رشد و تحول معنوی و اجتماعی دانشجویان است.

حبیبی ادامه داد: سفر عمره دانشگاهیان یکی از زیباترین جلوه‌های دین و دانش است که به صورت عینی می‌بینیم. امسال بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان برگزار می‌شود و از میان اعزام خیل عظیمی از دانشجویان سراسر کشور، شاهد اعزام دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی به این سفر معنوی خواهیم بود.