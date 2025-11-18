وام عمره به هزار نفر از دانشجویان اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پیش از سفر عمرهگزاران دانشجویان دانشگاههای تهران روز سه شنبه ۲۷ آبان در سالن اجتماعات دانشگاه علومپزشکی تهران برگزار شد.
حجت الاسلام سید محمد طاهری رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در این مراسم گفت: تا الان ۸ هزار نفر از دانشگاهیان برای اعزام به سفر عمره کاروانبندی شدهاند و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ پاسپورت هستند که برای آنها کاروان نداریم با سازمان حج رایزنی کردیم این ظرفیت را هم در اختیار ستاد قرار دهند تا ما شرمنده دانشجویان نشویم.
وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا چنین سازمانی وجود ندارد که ۸ هزار نفر از دانشگاهیان و نخبگان خود را برای سفر عمره سازماندهی کند.
وی به رنج سنی عمره گذاران اشاره کرد و گفت: کاروانهای دانشجویی و دانشگاهی ما جوانترین گروه سنی در سفرهای عمره هستند.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود؛ ما قول تسهیلات نداده بودیم اما اعلام کردیم تلاش خود را خواهیم کرد از این رو دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت وامهای عمره را آغاز کرد است، رئیس سازمان امور دانشجویان نیز اعلام کرد به یک هزار نفر وام عمره اعطا خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش نیز دستور اعطای تسهیلات به فرهنگیان را صادر کرده است تسهیلات وزارت بهداشت نیز انشاالله درست میشود.
نظر شما