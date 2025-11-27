«مدرسه زمستانی زبان فارسی» برای غیرایرانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت‌نام «مدرسه زمستانی زبان فارسی ویژه فارسی‌آموزان غیر ایرانی» و «مدرسه زمستانی زبان فارسی ویژه مدرسان زبان فارسی غیر ایرانی» از روز گذشته آغاز شده است.

مدرسه زمستانی زبان فارسی ویژه فارسی‌آموزان غیر ایرانی

به گزارش روابط عمومی بنیاد سعدی، ثبت‌نام دوره‌ آموزش زبان فارسی در «مدرسه زمستانی زبان فارسی» از چهارشنبه، ۵ آذر ماه ۱۴۰۴ برابر با ۲۰۲۵/۱۱/۲۶ میلادی آغاز شده است و تا سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه برابر با ۲۰۲۵/۱۲/۰۹ ادامه دارد.

در این دوره، آموزش زبان فارسی با هدف تقویت مهارت‌های این زبان و آشنایی با فرهنگ ایرانی برای همه فارسی‌آموزان خارجی با سطح پیش‌میانی و بالاتر در بنیاد سعدی برگزار می‌شود. مدرسه زمستانی، در تاریخ ۲۸ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ به صورت حضوری در تهران آغاز و تا دو هفته ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان به شرکت در این دوره، پس از ثبت‌نام لازم است در جلسه مجازی تعیین سطح فارسی‌زبانان در تاریخ ۲۵ آذرماه شرکت کنند.

شهریه این دوره ۳۰۰ یورو اعلام شده است که شامل آموزش، اسکان، سه وعده غذایی (صبحانه، ناهار و شام)، بیمه و صدور گواهی پایان‌دوره خواهد بود. پرداخت شهریه در روز پذیرش و به‌صورت نقدی انجام می‌شود. در این دوره، دو هفته آموزش در قالب ۵۰ ساعت کلاس برنامه‌ریزی شده است. بازدید از مکان‌های دیدنی و تاریخی شهر تهران نیز از دیگر فعالیت‌های مدرسه زمستانی بنیاد سعدی است. علاقه‌مندان برای ثبت نام به آدرس s1f.ir/summerschool2025 مراجعه کنند.

دوره‌ آموزش تربیت استاد در « مدرسه زمستانی زبان فارسی ویژه مدرسان زبان فارسی غیر ایرانی »

همچنین ثبت‌نام دوره‌ آموزش تربیت استاد در «مدرسه زمستانی زبان فارسی ویژه مدرسان زبان فارسی غیر ایرانی» از چهارشنبه، ۵ آذر ماه ۱۴۰۴ برابر با ۲۰۲۵/۱۱/۲۶ میلادی آغاز شده است و تا سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه برابر با ۲۰۲۵/۱۲/۰۹ ادامه دارد.

این دوره با هدف تربیت مدرسان متخصص در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان برگزار می‌شود. مدرسه زمستانی، در تاریخ ۲۸ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ به صورت حضوری در تهران آغاز و تا دو هفته ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان به شرکت در این دوره، پس از ثبت‌نام لازم است در جلسه مجازی تعیین سطح مدرسان در تاریخ ۲۵ آذرماه شرکت کنند.

