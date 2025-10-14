دیدار رایزن فرهنگی جدید ایران در لبنان با رئیس بنیاد سعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، حدادعادل در این دیدار با اشاره به انتصاب مرتضوی به‌عنوان نماینده این بنیاد در لبنان، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های وی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای آموزش و گسترش زبان فارسی تأکید کرد.

رئیس بنیاد سعدی گفت: سابقه تدریس زبان فارسی در دانشگاه لبنان بیش از نیم قرن است و چهره‌هایی همچون زنده یاد ویکتور الکک، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناس در لبنان، و زنده یاد محمد محمدی ملایری، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دولتی لبنان در این مسیر نقش مؤثری داشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی منابع آموزشی، از تلاش بنیاد سعدی برای استانداردسازی آموزش زبان فارسی و جایگزینی کتاب‌های قدیمی با مجموعه جدید کتاب‌های «شیراز» ویژه جهان عرب خبر داد.

حداد عادل با اشاره به ضرورت تربیت مدرسان محلی و تقویت حمایت‌های آموزشی و بورسیه‌های تحصیلی، بر برنامه‌ریزی گسترده‌تر برای توسعه زبان فارسی در لبنان تاکید کرد و برای رایزن فرهنگی جدید کشورمان در انجام مأموریت‌های فرهنگی آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه، سید محمد رضا مرتضوی، رایزن فرهنگی ایران و نماینده جدید بنیاد سعدی در لبنان نیز با قدردانی از حمایت‌های این بنیاد، بر اهمیت گسترش آموزش زبان فارسی در این کشور تأکید کرد و گفت: احیای انجمن فارسی‌آموزان لبنان و تمرکز بر کلاس‌های آزاد آموزش زبان فارسی در کنار آموزش‌های دانشگاهی و مدرسه‌ای از برنامه‌های اصلی در دوره جدید فعالیت فرهنگی ایران در این کشور است.