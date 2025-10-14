  1. فرهنگ و ادب
دیدار رایزن فرهنگی جدید ایران در لبنان با رئیس بنیاد سعدی

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مرتضوی، رایزن فرهنگی جدید جمهوری اسلامی ایران در لبنان، با غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حدادعادل در این دیدار با اشاره به انتصاب مرتضوی به‌عنوان نماینده این بنیاد در لبنان، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های وی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای آموزش و گسترش زبان فارسی تأکید کرد.

رئیس بنیاد سعدی گفت: سابقه تدریس زبان فارسی در دانشگاه لبنان بیش از نیم قرن است و چهره‌هایی همچون زنده یاد ویکتور الکک، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناس در لبنان، و زنده یاد محمد محمدی ملایری، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دولتی لبنان در این مسیر نقش مؤثری داشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی منابع آموزشی، از تلاش بنیاد سعدی برای استانداردسازی آموزش زبان فارسی و جایگزینی کتاب‌های قدیمی با مجموعه جدید کتاب‌های «شیراز» ویژه جهان عرب خبر داد.

حداد عادل با اشاره به ضرورت تربیت مدرسان محلی و تقویت حمایت‌های آموزشی و بورسیه‌های تحصیلی، بر برنامه‌ریزی گسترده‌تر برای توسعه زبان فارسی در لبنان تاکید کرد و برای رایزن فرهنگی جدید کشورمان در انجام مأموریت‌های فرهنگی آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه، سید محمد رضا مرتضوی، رایزن فرهنگی ایران و نماینده جدید بنیاد سعدی در لبنان نیز با قدردانی از حمایت‌های این بنیاد، بر اهمیت گسترش آموزش زبان فارسی در این کشور تأکید کرد و گفت: احیای انجمن فارسی‌آموزان لبنان و تمرکز بر کلاس‌های آزاد آموزش زبان فارسی در کنار آموزش‌های دانشگاهی و مدرسه‌ای از برنامه‌های اصلی در دوره جدید فعالیت فرهنگی ایران در این کشور است.

