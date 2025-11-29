به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست شورای راهبردی گسترش زبان و ادبیات فارسی در شبهقاره با حضور غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی، در محل این بنیاد بهصورت حضوری و برخط برگزار شد.
در این نشست که با حضور معاونان بنیاد سعدی، مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نمایندگان فرهنگی کنونی و سابق جمهوری اسلامی ایران در حوزه شبهقاره برگزار شد، حداد عادل با تأکید بر ضرورت تدوین یک منظومه فکری منسجم برای گسترش زبان فارسی، گفت: برای تقویت آموزش زبان فارسی باید مجموعهای از حلقههای مرتبط و تکمیلکننده تعریف شود تا فرایند آموزش دچار گسست نشود.
رئیس بنیاد سعدی با اشاره به نقش بازار کار در تقویت انگیزه یادگیری زبان فارسی افزود: در هر کشور، وجود فرصت شغلی برای دانشآموختگان، شرط اصلی گرایش به یادگیری یک زبان بیگانه است. باید بررسی شود که امروز در پاکستان، هند و دیگر کشورهای شبهقاره چه میزان نیاز واقعی به زبان فارسی وجود دارد و چگونه میتوان این نیاز را پاسخ داد.
حدادعادل تأمین معلم و منابع آموزشی را از محورهای اصلی توسعه آموزش زبان فارسی دانست و ادامه داد: پاسخگویی به تقاضای موجود، مستلزم تربیت معلمان توانمند و فراهم کردن ابزارهای آموزشی بهروز است. بخشی از این ابزارها نرمافزاری مانند برنامهریزی آموزشی و بخشی سختافزاری همچون تألیف و تولید کتابهای استاندارد است. همچنین باید از ظرفیت فضای مجازی بهعنوان ابزار نوین آموزشی بهره گرفت.
وی با اشاره به تجربه گذشته ایران در پذیرش دانشجویان خارجی گفت: در دهههای گذشته، دانشجویان هندی و پاکستانی با حمایتهای آموزشی وارد دانشگاههای ایران میشدند و با برنامهریزی ویژه، مسیر تحصیلی خود را طی میکردند. این چرخه باید احیا شود تا ارتباط آموزشی با شبهقاره پیوستگی بیشتری پیدا کند.
حدادعادل همچنین بر اهمیت ایجاد زیرساختهای فرهنگی برای دسترسی به منابع آموزشی تأکید کرد و افزود: تأسیس کتابفروشی تخصصی ادبیات فارسی در هند تجربه موفقی بوده است و با سازوکار مشخص انتخاب و ارسال کتاب، نیازهای آموزشی آن کشور تأمین میشود. در حوزه پاکستان هم پیشنهاد میشود کتابفروشی مشابهی نیز در لاهور ایجاد شود تا بتواند به دیگر شهرهای پاکستان خدمات ارائه دهد.
رئیس بنیاد سعدی ادامه داد: نمایش فیلم فارسی، برگزاری نشستهای فرهنگی و دورههای آموزشی در مراکز آموزشی میتواند مهارت شنیداری و گفتاری فارسیآموزان را ارتقا دهد. همچنین اساتید علاقهمند میتوانند در قالب دورههای فشرده آموزشی برای تقویت مهارتهای زبانی به ایران دعوت شوند.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد کارگروه و تدوین آییننامه مشخص برای «المپیاد زبان فارسی» و «جایزه سعدی» تاکید کرد.
نظر شما