به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در آئین افتتاحیه اجلاس بینالمللی «رویداد شهری تهران» و ششمین دوره «مسابقه بینالمللی خشت طلایی» که امروز - پنجشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴- برگزار شد، با بیان اینکه شهرها امروزه بازیگران واقعی نظم جدید جهانی هستند، گفت: بسیاری از چالشهای بزرگ از مخاطرات زیستمحیطی و بحرانهای اقلیمی تا تحولات اقتصادی و اجتماعی، بیش از هر جای دیگر در شهرها بروز میکند.
وی افزود: همانقدر که بحرانها چهره شهری دارند، راهحلها نیز باید شهری باشند. در چنین وضعیتی، اهمیت دیپلماسی اقتصادی شهرها و نقش آن در افزایش تابآوری بیش از همیشه آشکار میشود.
سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به مزیت شهرها در اقدام چابکتر نسبت به دولتها، اظهار داشت: شهرها برخلاف دولتها با لایههای سنگین بروکراسی، ملاحظات سیاسی و محدودیتهای پیچیده روبرو نیستند. این چابکی به آنها امکان میدهد با سرعت و خلاقیت بیشتری وارد همکاری شوند.
محمدخانی یکی از ظرفیتهای مهم در این مسیر را مبادله راهکارها، خدمات و توانمندیها میان شهرها دانست و تصریح کرد: این مدل میتواند بدون اتکا به سازوکارهای دشوار دولتی، جریان توسعه در میان شهرها را شتابان سازد. شهر میتواند خدمات فنی، مدیریتی یا فناوری خود را در اختیار سایر شهرها بگذارد و در مقابل، از راهکارها و ظرفیتهای آنان در حوزههایی مانند مدیریت بحران، انرژی، گردشگری یا حملونقل بهرهمند شود.
وی با بیان اینکه این نوع همکاری، ستونهای تابآوری اقتصادی شهرها را تقویت میکند، خاطرنشان کرد: چنین شبکهای از روابط پایدار، توان عبور از بحرانها حتی در تلاطمهای شدید امروز جهان را امکانپذیر میکند.
همافزایی و تعاملات فرهنگی؛ عنصری مهم در افزایش تابآوری شهرها
سخنگوی شهرداری تهران در ادامه به بعد فرهنگی تعاملات بینشهری نیز پرداخت و گفت: در کنار بعد اقتصادی، همافزایی و تعاملات فرهنگی نیز عنصری مهم در افزایش تابآوری شهرها در جهان پرچالش این سالهاست.
محمدخانی نامگذاری ایستگاه مترو حضرت مریم مقدس (س) در تهران را نمونهای روشن از این ظرفیت خواند و توضیح داد: این اقدام تنها یک پروژه عمرانی نبود، بلکه ادای احترامی به یکی از چهرههای بزرگ و مشترک ادیان ابراهیمی و پیامی برای گفتوگو، همزیستی و احترام متقابل بود. بازتابهای گسترده بینالمللی این نامگذاری نشان داد که تصمیمات شهری، هرچند در کوچکترین مقیاس، میتوانند در تقویت اعتماد، انسجام اجتماعی و همگرایی فرهنگی نقشآفرینی کنند.
وی تابآوری را مفهومی چندبعدی خواند و تاکید کرد: تابآوری زمانی معنا پیدا میکند که فرهنگ، احترام و سرمایه اجتماعی در کنار زیرساخت، فناوری و اقتصاد قرار گیرد.
ایدههای رویداد خشت طلایی درواقع بذر همکاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان شهرهاست
سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه شرکتکنندگان در ششمین دوره مسابقه خشت طلایی گرد هم آمدهاند تا پروژههایی را ببینند که آینده شهرها را انسانیتر میکنند، گفت: ایدهها و تجربههای معرفیشده در این رویداد، تنها برای رقابت نیستند، بلکه بذر همکاریهای تازه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان شهرها در جهان به هم پیوسته هستند.
محمدخانی در پایان ابراز امیدواری کرد: دستاوردهای این دوره، آغازگر فصل تازهای از همکاریهای میانشهری باشد؛ فصلی که تهران با همه ظرفیتهای زیرساختی، فرهنگی و انسانی خود، نقشی فعال در شکلدهی به آن ایفا کند.
رویداد بینالمللی اجلاس شهری تهران (Tehran Urban Summit) به همت معاونت امور بینالملل شهرداری تهران و مجمع شهرداران آسیایی با هدف تبیین ظرفیتهای دیپلماسی شهری، همافزایی توانمندیها، تبادل دانش و تجربیات و ایجاد شبکهای پایدار میان شهرها و نهادهای بینالمللی برگزار میشود.
