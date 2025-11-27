به گزارش خبرنگار مهر، رسول اشرفی ظهر پنجشنبه در جلسه‌ای با مدیران و معاونین این سازمان، بر لزوم آماده‌سازی بهتر برای مهار آتش در این مناطق تاکید کرد.

اشرفی‌پور به بررسی ویژگی‌ها و تفاوت‌های آتش‌سوزی در نواحی مختلف جنگلی کشور پرداخت و گفت: آتش‌سوزی جنگل‌ها پدیده‌ای طبیعی است که هر ساله در سطح جنگل‌های کشور رخ می‌دهد و جنگل‌های ما نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اما نوع، رفتار و زمان بروز حریق در جنگل‌های زاگرس متفاوت از جنگل‌های هیرکانی است.

وی افزود: در جنگل‌های زاگرس، مراتع خشک‌شده کف جنگل از اواخر بهار تا تابستان مستعد شعله‌ور شدن هستند و آتش‌سوزی‌ها عموماً گسترده‌تر و از نوع تنه‌ای و تاجی هستند. در حالی که در جنگل‌های هیرکانی، آتش‌سوزی‌ها معمولاً از اواخر مهر تا فروردین و همزمان با پدیده‌های هواشناسی خاص مانند «بادهای گرمچ» رخ می‌دهد.

معاون امور جنگل در ادامه توضیح داد: «در جنگل‌های هیرکانی، آتش‌سوزی‌ها عمدتاً سطحی و پراکنده هستند و به دلیل دسترسی مناسب، قابل اطفا در «زمان طلایی» می‌باشند. با این حال، شرایط خاص جغرافیایی و فیزیوگرافی مناطق مرتفع، همچون جنگل‌های الیت و دیزمار ارسباران، عملیات مهار آتش را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌سازد.

وی همچنین افزود: دمای بالا، رطوبت کم و جنس خاص لاشبرگ در این مناطق، از جمله عوامل اصلی طولانی شدن مهار آتش‌سوزی در این جنگل‌ها هستند. همچنین، چرخش هوای گرم در دالان‌های ارتفاعات، گاهی باعث ایجاد آتش‌سوزی‌های پراکنده و دشواری در مهار آن‌ها می‌شود.

اشرفی‌پور با اشاره به اقدامات اخیر در مناطق مختلف شمال کشور گفت: در روزهای اخیر، جنگل‌های مناطق آستارا، نمین، صومعه‌سرا، رامسر، کلاردشت، نور، بابل، سوادکوه، نکا، گلوگاه، مینودشت، آزادشهر و رامیان با آتش‌سوزی‌های لکه‌ای مواجه بوده‌اند و نیروهای عملیاتی منابع طبیعی، به‌همراه همکاری فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها، کوهنوردان و به‌ویژه مردم محلی، در زمان طلایی اقدام به مهار این حریق‌ها کردند.

در پایان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با تاکید بر لزوم آمادگی بیشتر برای مقابله با بحران‌های آتش‌سوزی در آینده گفت: تجربه آتش‌سوزی‌های اخیر نشان داد که تغییرات اقلیمی، نیاز به آمادگی بیشتر برای مهار آتش در مناطق صعب‌العبور را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و ما باید روی آموزش، سازماندهی نیروها و تهیه و تجهیز ادوات آتش‌نشانی بیشتر تمرکز کنیم.

وی افزود: برای افزایش اثربخشی عملیات مهار آتش‌سوزی، استفاده از فناوری‌های نوین مانند بالگردها و هواپیماهای سبک با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین و مخازن آب با گنجایش مناسب، امری ضروری است.