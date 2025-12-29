حجتالاسلام سید داود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه راهبردی دریا و جنگل در هویت مازندران، گفت: ساختوسازهای بیرویه، واگذاری معادن بدون ارزیابی کارشناسی و بیتوجهی به مدیریت منابع طبیعی، جنگلهای غرب مازندران را با تهدیدی جدی مواجه کرده و آتشسوزیهای اخیر زنگ خطری برای آینده این منطقه است.
وی با بیان اینکه این استان همواره با دو نعمت الهی دریا و جنگل شناخته میشود، اظهار داشت: اگر این دو موهبت از مازندران گرفته شود، این استان نه زیبایی خواهد داشت و نه جاذبهای برای زندگی و سرمایهگذاری. حفظ منابع طبیعی و محیط زیست باید در اولویت جدی تصمیمگیریها باشد، اما متأسفانه فاصله معناداری با نگاه مطلوب و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این حوزه داریم.
وی افزود: غرب استان مازندران از نظر وسعت و تراکم جنگلها جایگاه ویژهای در کشور دارد و تمرکز بالای منابع طبیعی در این منطقه، حساسیت تصمیمگیریها را دوچندان میکند.
واگذاری معادن؛ تهدیدی جدی برای جنگلهای هیرکانی
حجتالاسلام موسوی با انتقاد از واگذاری معادن در مناطق اشباعشدهای همچون مرزنآباد تصریح کرد: در سالهای اخیر، مجوزهایی بدون مطالعه دقیق و خارج از چارچوبهای کارشناسی صادر شده که نتیجه آن تخریب جنگلهای هیرکانی و تهدید جدی منابع ملی بوده است.
وی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد، تصمیمات از مسیرهای غیراداری و بدون توجه به نظر مسئولان استانی و شهرستانی اتخاذ میشود که این مسئله هم به مدیریت استان ضربه میزند و هم موجب تشدید نارضایتی و اعتراض افکار عمومی شده است.
آتشسوزیها، نقش عامل انسانی و لزوم برخورد قاطع
امام جمعه چالوس با اشاره به آتشسوزی گسترده هفتههای گذشته در جنگلهای منطقه گفت: شواهد نشان میدهد عامل انسانی در این حادثه نقش داشته و سهلانگاری در مراحل اولیه، موجب گسترش آتشسوزی شد. شرایط سخت جغرافیایی، بادهای شدید و کمبود تجهیزات پیشرفته، مهار حریق را با دشواریهای فراوانی همراه کرد.
وی با قدردانی از حضور گسترده و ایثارگرانه مردم، نیروهای امدادی و مسئولان محلی و استانی افزود: همدلی مردم و دستگاهها در این حادثه جلوهای ارزشمند از سرمایه اجتماعی بود، اما در کنار آن شاهد بزرگنمایی و سیاهنمایی برخی جریانها در فضای مجازی نیز بودیم که نیازمند مدیریت جدی است.
نظر شما