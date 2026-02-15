توزیع ۷۰ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین پور صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عوارض مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی مدیریت‌های محلی محسوب می‌شود که نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه، بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده وصول و در چارچوب قوانین و مقررات، میان شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری استان توزیع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی مالیاتی تصریح کرد: تحقق این ارقام نتیجه تعامل مؤدیان، شفافیت اقتصادی و اجرای دقیق قوانین مالیاتی است و بدون همراهی فعالان اقتصادی و شهروندان، امکان تأمین منابع پایدار برای توسعه مناطق وجود نداشت.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با رویکرد عدالت‌محور و توسعه‌گرا، تلاش دارد سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی و منابع مدیریت‌های محلی را افزایش دهد تا روند اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی در استان‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی گفت: امید است با استمرار همکاری مؤدیان و تقویت نظام مالیاتی هوشمند، شاهد رشد بیشتر منابع پایدار و رونق زیرساخت‌های شهری و روستایی در استان بوشهر باشیم.