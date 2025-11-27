به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز پنجشنبه در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی از سوی چندین شهروند مبنی بر ایجاد مزاحمت توسط یکی از رانندگان خدمات حمل‌ونقل اینترنتی با خودروی سواری پراید، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و فرد خاطی پس از بررسی‌های تخصصی شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی میانه در پایان تأکید کرد: پلیس برخورد قاطع با رفتارهای هنجارشکنانه را با جدیت دنبال می‌کند. از شهروندانی که مورد مزاحمت قرار گرفته‌اند درخواست می‌شود برای ثبت شکایت و پیگیری موضوع به پلیس امنیت عمومی مراجعه کنند.