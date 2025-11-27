  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

راننده متخلف به‌دلیل ایجاد مزاحمت برای مسافران زن در میانه دستگیر شد

راننده متخلف به‌دلیل ایجاد مزاحمت برای مسافران زن در میانه دستگیر شد

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری راننده یک خودروی فعال در یکی از شرکت های اینترنتی به دلیل ایجاد مزاحمت برای مسافران زن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز پنجشنبه در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی از سوی چندین شهروند مبنی بر ایجاد مزاحمت توسط یکی از رانندگان خدمات حمل‌ونقل اینترنتی با خودروی سواری پراید، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و فرد خاطی پس از بررسی‌های تخصصی شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی میانه در پایان تأکید کرد: پلیس برخورد قاطع با رفتارهای هنجارشکنانه را با جدیت دنبال می‌کند. از شهروندانی که مورد مزاحمت قرار گرفته‌اند درخواست می‌شود برای ثبت شکایت و پیگیری موضوع به پلیس امنیت عمومی مراجعه کنند.

کد خبر 6670162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها