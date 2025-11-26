نعمتی: ۳۱ دستگاه ماینر قاچاق و غیرمجاز در تبریز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز چهارشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی کلانتری ۲۳ باسمنج در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی پس از شناسایی محل استقرار ماینر ها، با هماهنگی قضائی و همکاری اداره برق در محل حاضر و در بازرسی تعداد ۳۱ دستگاه ماینر با مارک‌های مختلف کشف, و ۲ نفر متهم دراین زمینه دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینرهای کشف شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: هرگونه اخلال در نظام تولید و توزیع جرم بوده و برخورد با عاملان در دستورکار پلیس قرار داشته و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.