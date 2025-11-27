به گزارش خبرنگار مهر، شاید آن وقت که «نیمتاج خانم» داشت به خط خوش سیاهه اموال منزلش را مینوشت، و تعداد پیراهنهای زری و تافته و اطلس و چادر نماز چیت و بقچه ترمه و اسباب چای و قهوه خوری و سرقلیان مینا و نقره و جلیقه و شلیته و چارقد و چادر و چاقچور و... را پشت هم ردیف میکرد، گمان نمیکرد که سالها بعد این سیاهه در کتابخانه دانشگاه تهران نگهداری شود.
کتابخانه دانشگاه تهران در اقدامات خود برای معرفی آنچه نگهداری میکند، تصاویر جالبی از سیاهه اموال زنی به نام «نیمتاج خانم» را منتشر کرده، با این توضیح:
صورت اثاثیه یک خانم که خودش آن را نوشته است. در این صورت، تمامی وسائل خانه نام برده شده و تعداد آنها نیز معین شده است. این صورت، شامل چادر نماز، اسباب قهوه خانه، انواع پیراهنها، وسائل آشپزخانه و ... میشود. بر اساس این فهرست دقیقا می توان دریافت که یک زن اشرافی چه نوع وسائلی در خانهاش داشته است.
این تصاویر که از اسناد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران منتشر شده است، منبع خوبی است برای شناخت شیوه زندگی زنان و داراییهای آنان در گذشته، که میتواند مورد استفاده پژوهشگران مردم شناسی و جامعه شناسی و اهالی فرهنگ هنر، به ویژه نویسندگان یا کارگردانان و فیلمنامه نویسان فیلمهای تاریخی قرار گیرد.
