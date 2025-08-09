۱۱۷ تصویر تاریخ معاصر همدان به کتابخانه ملی غرب کشور اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهدای مجموعه عکس به کتابخانه ملی غرب کشور اظهار کرد: مجموعه‌ای ارزشمند شامل ۱۱۷ قطعه تصویر از تاریخ معاصر همدان از سوی محمدحسن حلیمی، هنرمند و عکاس پیشکسوت، به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور اهدا شد.

وی افزود: این مجموعه شامل ۹۲ قطعه عکس و ۲۵ عدد اسلاید است که بخش‌هایی مهم از خاطره جمعی مردم همدان در دوره معاصر را ثبت کرده و از منظر تاریخ‌نگاری ارزش فراوانی دارد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با اشاره به موضوعات متنوع این تصاویر گفت: این گنجینه شامل عکس‌هایی از تفرجگاه‌ها و اماکن گردشگری همدان، صحنه‌هایی از مبارزات و راهپیمایی‌های مردم در سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی، تصاویر بمباران مناطق مسکونی همدان در دوران دفاع مقدس و جلوه‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی مردم این دیار است.

زارعی خاطرنشان کرد: اهدای چنین مجموعه‌هایی علاوه بر حفاظت مطلوب از آثار، ثبت و ماندگاری آن‌ها را در حافظه ملی تضمین می‌کند و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران در اختیار محققان و پژوهشگران قرار می‌دهد.

وی همچنین از تمام علاقه‌مندان، پژوهشگران و خانواده‌هایی که اسناد و تصاویر تاریخی در اختیار دارند دعوت کرد تا این آثار را برای نگهداری و بهره‌برداری علمی، پژوهشی و فرهنگی نسل‌های آینده به مرکز اسناد ملی واگذار کنند.