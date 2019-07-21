محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی‌تاریخی سازمان میراث فرهنگی، با اشاره به انتشار خبری درباره از بین رفتن برخی از اسناد مهم تاریخی در جریان حادثه آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران افزود: نگه‌داری اسناد تاریخی غیرقانونی نیست، اما بهتر این است که اسناد تاریخی در اماکن امن از جمله موزه‌ها یا سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری شوند.

وی افزود: از همه افرادی که اسناد تاریخی و مهم در اختیار دارند، درخواست می‌کنیم تا برای نگهداری هرچه بهتر از این اسناد و صیانت قوی‌تر از آن‌ها، این اسناد را به موزه‌ها یا به سازمان اسناد و کتابخانه ملی تحویل دهند.

امروز، سردفتر 39 تهران با اشاره به حادثه اتش سوزی روز چهارشنبه میدان حسن آباد، تعداد دفاتر جاری این دفترخانه را که در این حادثه از بین رفته است بیش از 700 دفتر برشمرد و گفت: علاوه براین تعداد، اسناد ارزشمندی از جمله سندهای مربوط به آیت الله کاشانی و مصدق نیز طعمه حریق شد.