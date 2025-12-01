اجرای طرح «نماد» در لنگرود با پوشش بیش از ۹۰ درصدی دانش‌ آموزان

محمد علی خداجو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) امسال با جدیت بیشتری در لنگرود دنبال می‌شود، اظهار کرد: در این مرحله از اجرای طرح، ۲۸۰۰ دانش‌آموز دوره متوسطه دوم و ۴۴۴۰ دانش‌آموز دوره متوسطه اول تحت غربالگری قرار می‌گیرند.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون و در حالی که چند روز تا پایان طرح باقی مانده، بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان مشمول، مراحل غربالگری را پشت سر گذاشته‌اند و شهرستان لنگرود در رتبه نخست استان گیلان قرار دارد.

رئیس آموزش و پرورش لنگرود با اشاره به هم افزایی دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح گفت: با همراهی دادستان شهرستان و همکاری دستگاه‌هایی همچون دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد، بهزیستی، مرکز بهداشت و سایر نهادهای مرتبط، هم‌پوشانی خوبی برای مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان شکل گرفته است.

خداجو با تأکید بر اینکه سلامت دانش‌آموز مقدم بر آموزش است، ادامه داد: تا زمانی که دانش‌آموز سالم نداشته باشیم، نمی‌توانیم اهداف آموزشی و تربیتی را محقق کنیم به همین دلیل امسال با قدرت و برنامه‌ریزی دقیق وارد اجرای طرح نماد شدیم.

وی شمار دانش آموزان شهرستان را ۱۷ هزار نفر اعلام کرد و گفت: در مرحله نخست، تمام دانش‌آموزان متوسطه اول و همچنین دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم، جمعاً ۷۲۴۰ نفر، در طرح شرکت دارند.

خدا جو در پایان اظهار امیدواری کرد که اجرای هدفمند این طرح، کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان را به دنبال داشته باشد.