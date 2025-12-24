به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن شامگاه چهارشنبه در دیدار با مردم و مسئولان محلی شلمان با قدردانی از همراهی دستگاه قضائی، انتظامی و مدیران ادارات شهرستان گفت: امروز رؤسای اداراتی از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و صنعت و معدن در این نشست حضور دارند و اعضای شورای شهر و شهردار شلمان نیز میزبان این جلسه هستند.

وی با اشاره به مطالبه مطرح‌شده در خصوص لایروبی آب‌بندان‌ها افزود: این موضوع دارای الزامات و ضوابط قانونی است که نیاز به بررسی دقیق دارد و در همین هفته جلسه‌ای برای بررسی و تصمیم‌گیری در چارچوب قانون برگزار خواهد شد تا کمک لازم به مردم انجام شود.

فرماندار لنگرود درباره ساماندهی نهرهای کشاورزی نیز گفت: مقرر شد موضوع به صورت میدانی بررسی شود و در صورت نیاز به لایروبی، اعتبار لازم تأمین و عملیات اجرایی انجام شود.

گلشن با اشاره به پروژه کنارگذر شلمان تصریح کرد: با پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس و حمایت دولت و استاندار گیلان، پیمانکار پروژه مشخص شده و به‌زودی عملیات اجرایی آغاز می‌شود که این اقدام ضمن رفع بلاتکلیفی مردم، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی منطقه خواهد داشت.

وی همچنین از تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پل منتهی به زمین ورزشی شلمان خبر داد و افزود: این پروژه که پیش‌تر به دلیل مشکلات پیمانکار متوقف شده بود، امسال از محل کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تأمین اعتبار شده و پس از برگزاری مناقصه، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

فرماندار لنگرود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شلمان بیان کرد: شلمان در حوزه ابریشم، نیشکر و تولید برنج از مناطق توانمند و پیشرو در استان گیلان است و ما وظیفه داریم در جهت توسعه و رفع مشکلات این منطقه اقدامات لازم را انجام دهیم.