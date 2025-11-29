خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: لبنان امروز در یکی از حساسترین و پیچیدهترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. تحولات اخیر، از جمله ترور سید هیثم طباطبایی فرمانده برجسته حزبالله، صحنه سیاسی و امنیتی کشور را پیچیدهتر کرده و نشان میدهد لبنان با تهدیدات داخلی و منطقهای همزمان روبهرو است. این تهدیدات شامل فشارهای نظامی، سیاسی و رسانهای علیه ساختارهای امنیتی و حاکمیت ملی است و هرگونه واکنش شتابزده یا هیجانی میتواند پیامدهای گستردهای برای کشور داشته باشد. تجربه تاریخی لبنان نشان داده است که قدرت واقعی این کشور نه در واکنشهای لحظهای، بلکه در توانایی مقاومت هدفمند، برنامهریزیشده و مدیریت هوشمندانه بحرانها نهفته است.
تحولات اخیر و زمینههای تهدید
پس از شهادت فرماندهان ارشد حزبالله به ویژه سید هیثم طباطبایی، برخی بازیگران منطقهای تلاش کردند لبنان را به سمت تنش و درگیری مستقیم سوق دهند. این فشارها شامل حملات نظامی محدود، عملیات روانی، فشارهای رسانهای و اقتصادی و تلاش برای محدود کردن ظرفیت تصمیمگیریهای امنیتی و دفاعی لبنان بوده است. هدف اصلی این اقدامات، ایجاد ناپایداری در کشور و تضعیف قدرت مقاومت است.
حزبالله با شناخت دقیق تهدیدات، همواره توانسته مسیر خود را بر اساس برنامهریزی راهبردی، حفاظت از مردم و تقویت توان دفاعی مدیریت کند. تجربه نشان میدهد که این سازمان با حفظ آمادگی نظامی و بازدارندگی، میتواند در مقابل اقدامات تجاوزکارانه دشمن مقاومت کند بدون آنکه وارد درگیری گسترده و فاجعهبار شود.
چالشهای داخلی لبنان
لبنان با مجموعهای از چالشهای داخلی و منطقهای روبهرو است. بحرانهای اقتصادی عمیق، محدودیت منابع، فساد، نابرابریهای اجتماعی و فشارهای بینالمللی، شرایط کشور را حساس و شکننده کرده است. این وضعیت، نیازمند تصمیمگیریهای هوشمندانه و متوازن است تا از وقوع هرگونه بحران اضافی جلوگیری شود.
از سوی دیگر، انسجام ملی و اعتماد مردم به نهادهای امنیتی و سیاسی، نقش حیاتی در حفظ ثبات کشور دارد. حزبالله با داشتن شبکههای مردمی گسترده و تجربه چند دهه مقابله با تجاوزات، توانسته است امنیت نسبی را در مناطق حساس برقرار کند و مسیر ثبات را حفظ نماید.
تهدیدات منطقهای و پیامدهای آن
لبنان بخشی از یک منطقه پیچیده و پرتنش است. تحولات در سوریه، فلسطین و دیگر کشورهای همسایه، تهدیدهای متعددی علیه امنیت ملی لبنان ایجاد کرده است. رژیم صهیونیستی با حملات روزانه، تجاوزات مرزی و ترور فرماندهان مقاومت، سعی در تضعیف حزبالله و دولت لبنان دارد. این اقدامات علاوه بر ایجاد فشار سیاسی و روانی، تهدید مستقیمی برای ثبات و امنیت کشور به شمار میآید.
ترور سید هیثم طباطبایی، به همراه دیگر فرماندهان، نشان داد که اسرائیل حاضر است قواعد دیپلماتیک و فشارهای بینالمللی را نادیده بگیرد و اقداماتی فراتر از خط قرمز حزبالله انجام دهد. این رفتارها، نه تنها خشم عمومی در لبنان را افزایش داده، بلکه به نوعی آزمایش قدرت و توان حزبالله برای پاسخ به تهدیدات مستقیم محسوب میشود.
نقش حزبالله در مدیریت امنیت
حزبالله، به عنوان ستون فقرات امنیت ملی لبنان نقش محوری در مدیریت بحرانهای داخلی و مقابله با تهدیدات منطقهای دارد. این سازمان با برنامهریزی دقیق، آمادگی رزمی و شبکههای مقاومت گسترده توانسته است ضمن حفظ امنیت و ثبات، از ورود کشور به درگیریهای گسترده جلوگیری کند.
توان حزبالله تنها محدود به عرصه نظامی نیست؛ این سازمان نقش مهمی در هماهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز ایفا میکند. با حضور فعال در جامعه و ایجاد انسجام ملی، حزبالله توانسته ظرفیتهای داخلی لبنان را تقویت کند و از تضعیف مقاومت جلوگیری نماید. تجربه نشان داده است که هر گونه تلاش برای محدود کردن این ساختار، تنها با مدیریت هوشمندانه و حضور فعال جامعه مدنی و سیاسی لبنان خنثی میشود.
بازسازی توان حزبالله و پیامدهای آن
یکی از مهمترین اقدامات حزبالله در ماههای گذشته، بازسازی توان نظامی و سازمان رزمی خود پس از جنگها و حملات اسرائیل بوده است. این بازسازی باعث ایجاد بازدارندگی و توان مقاومت در برابر تجاوزات آینده شده و دشمن را در ابهام درباره میزان واقعی توانمندیهای حزبالله قرار میدهد. ترور فرماندهان ارشد مقاومت، بخشی از تلاش اسرائیل برای سنجش توان واقعی حزبالله و نفوذ در پرده ابهام است. با این حال، پاسخ حزبالله به این اقدامات، صرفاً تاکتیکی و با تمرکز بر استراتژی بلندمدت بازسازی و مدیریت تحولات داخلی است.
تحلیل راهبردی وضعیت فعلی
حزبالله با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی لبنان، در مورد شروع هر جنگ جدید بسیار با منطق راهبردی عمل می کند. فروپاشی اقتصادی، بحران خدمات عمومی و شکافهای سیاسی، کشور را در وضعیتی قرار داده که هرگونه اقدام نظامی گسترده پیامدهای فاجعهباری خواهد داشت. بنابراین، پاسخها باید با دقت، محاسبه و هماهنگی با دولت و ارتش لبنان اتخاذ شود. همچنین، حمله اخیر اسرائیل در چارچوب بحران داخلی نتانیاهو نیز قابل تحلیل است. او با ایجاد تهدید خارجی، تلاش میکند فشار داخلی و انتقادات سیاسی را کاهش دهد و وحدت شکننده داخلی را حفظ نماید. این نشان میدهد که تجاوزها نه تنها ضد حزبالله بلکه ابزاری برای اهداف سیاسی داخلی دشمن است.
نتیجه
لبنان در شرایط حساس کنونی با تهدیدات داخلی و منطقهای گستردهای روبهرو است. فشارها و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی تلاش دارد کشور را به سمت درگیری مستقیم و محدودیت ظرفیتهای ملی سوق دهد، اما تجربه تاریخی و توان داخلی لبنان، به ویژه نقش حزبالله نشان میدهد که راه حفظ امنیت و ثبات، مقاومت هدفمند، بازسازی توان دفاعی و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت ها است. حزبالله با حفظ توان رزمی، ایجاد بازدارندگی و مدیریت هوشمندانه بحرانها، مسیر توسعه و ثبات کشور را تضمین میکند. ادامه این مسیر، لبنان را از ورود به تنشهای گسترده حفظ کرده و استقلال، حاکمیت و امنیت ملی کشور را تقویت میکند.
