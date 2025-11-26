  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

یسرائیل کاتز: دوباره با قدرت به لبنان حمله خواهیم کرد!

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تهدید لبنان مدعی شد: اگر حزب‌الله تا پایان سال سلاح‌هایش را زمین نگذارد، ما دوباره با قدرت در لبنان اقدام نظامی خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ اشغالگران، لبنان را تهدید به جنگ کرد.

یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما اعتمادی نداریم که حزب‌الله به‌طور داوطلبانه و خودخواسته از سلاح‌هایش دست بکشد. واشنگتن به حزب‌الله تا پایان سال جاری مهلت داده است.

کاتز ادعا کرد: اگر حزب‌الله تا پایان سال سلاح‌هایش را زمین نگذارد، ما دوباره با قدرت در لبنان اقدام نظامی خواهیم کرد.

رادیو ارتش اسرائیل به نقل از کاتز گزارش داد: ما در حال بررسی موضع خود درباره توافق مرزهای دریایی با لبنان هستیم؛ توافقی که دارای نقاط ضعف و اشکالات جدی است.

    • NP IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      1 0
      پاسخ
      آره جون عمت برو بگیر هر چند دولتمردان لبنان همسو با غرب هم زیاد هم بدشون نمیاد از خلع سلاح مگر اگر جون خودشون سیر شده باشند . خود دانند ..
    • IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      لبنانی که نمی توانند گروههای شبهه نظامی وابسته خارجی در کشور خلع سلاح کنند هرج مرج و بهانه دادن به اسرائیل به لبنان حمله کنند

