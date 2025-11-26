یسرائیل کاتز: دوباره با قدرت به لبنان حمله خواهیم کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ اشغالگران، لبنان را تهدید به جنگ کرد.
یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما اعتمادی نداریم که حزبالله بهطور داوطلبانه و خودخواسته از سلاحهایش دست بکشد. واشنگتن به حزبالله تا پایان سال جاری مهلت داده است.
کاتز ادعا کرد: اگر حزبالله تا پایان سال سلاحهایش را زمین نگذارد، ما دوباره با قدرت در لبنان اقدام نظامی خواهیم کرد.
رادیو ارتش اسرائیل به نقل از کاتز گزارش داد: ما در حال بررسی موضع خود درباره توافق مرزهای دریایی با لبنان هستیم؛ توافقی که دارای نقاط ضعف و اشکالات جدی است.
نظر شما