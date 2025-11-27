‌‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، حسن فضل الله، نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با انتقاد از انفعال و سکوت دولت این کشور مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دولت در سطح سیاسی امتیازات زیادی داده و این در حالی است که صهیونیست‌ها هیچ اقدامی متقابلی برای امتیاز دادن انجام نداده‌اند.

حسن فضل الله در جریان یک مراسم یادبود گفت: ما اکنون در حال گذر از یک مرحله دشوار و سخت هستیم، اما این بدان معنا نیست که در برابر دشمن تسلیم خواهیم شد و کشورمان را همچون طعمه‌ای آسان در اختیار اشغالگران قرار خواهیم داد.

وی در مورد تحرکات مختلف بین المللی و به ویژه فشارهای آمریکا برای کشاندن لبنان به مذاکره مستقیم با دشمن صهیونیستی اعلام کرد: هنوز هیچ پیشنهادی در سطح سیاسی به لبنان ارائه نشده که بتواند تجاوزات دشمن صهیونیستی را به شکل مؤثر متوقف کند.

این نماینده حزب الله افزود: تنها توافقی که وجود دارد مربوط به توافق آتش بس در نوامبر سال گذشته است و در شرایطی که صهیونیست‌ها به شکل دائمی این توافق را نقض می‌کنند و لبنان را مورد تجاوز قرار می‌دهند، هیچ جایی برای بحث در مورد توافق دیگری وجود ندارد.

حسن فضل الله تاکید کرد: یک سوال مشروع و مهم در بین مردم ما در مورد چگونگی مقابله با تجاوزات دشمن صهیونیستی و اینکه حزب الله چگونه واکنش نشان خواهد داد وجود دارد. دغدغه اصلی مقاومت امروز این است که چگونه برای مقابله با این چالش‌ها تلاش کند. ما هرگز واقعیت جدید منطقه و اینکه شرایط تغییر کرده را انکار نمی‌کنیم و می‌دانیم وارد مرحله جدیدی شده‌ایم که نیازمند اتخاذ رویکرد و استراتژی و تدوین معادلات متفاوت است.

این نماینده مقاومت اظهار داشت: بعد از توافق آتش بس، دولت با همه نهادهای خود مسئول محافظت از حاکمیت کشور شد، اما امروز مردم سوال می‌کنند که ما دقیقاً در مورد کدام دولت حرف می‌زنیم و در میان تحولاتی که رخ می‌دهد و تجاوزات دشمن، دولت لبنان کجا ایستاده است؟

حسن فضل الله ادامه داد: دولت لبنان اگر واقعاً می‌خواهد به مسئولیت‌هایش عمل کند، گزینه‌های زیادی پیش روی آن وجود دارد و باید همه تلاش‌های دیپلماتیک سیاسی و رسانه‌ای خود را به کار بگیرد. هر کسی که در لبنان تصور می‌کند تجاوزات دشمن تنها شامل جنوب لبنان می‌شود و درد و رنج هم صرفاً محدود به این منطقه خواهد بود، کاملاً در اشتباه به سر می‌برد.

نماینده مذکور حزب الله گفت: برخی معتقدند که رژیم صهیونیستی به سال ۱۹۸۲ برگشته و می‌تواند لبنان را به راحتی مورد تجاوز و اشغالگری قرار دهد. اما ما به این طرف‌ها می‌گوئیم که این دوران هرگز باز نخواهد گشت، ما از آن مرحله عبور کرده‌ایم و مزدوران نمی‌توانند بر کشور ما مسلط شوند و هر چند صدای بلندی دارند، اما از نظر سیاسی در اقلیت هستند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مقاومت هرگز اجازه نمی‌دهد لبنان تسلیم اشغالگران شود، اظهار داشت: دشمنان مقاومت اگر تصور می‌کنند که نماینده اکثریت مردم لبنان هستند، منتظر انتخابات آینده و نتیجه آن بمانند.