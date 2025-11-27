  1. بین الملل
حزب‌الله: اجازه نمی‌دهیم صهیونیست‌ها به اهداف خود در لبنان برسند

یک نماینده ارشد حزب‌الله، با تاکید بر اینکه تسلیم شدن جایی در قاموس مقاومت ندارد، گفت اجازه نمی‌دهیم دشمن صهیونیستی و مهره‌های آن به اهداف خود در لبنان برسند.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، حسن فضل الله، نماینده ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با انتقاد از انفعال و سکوت دولت این کشور مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دولت در سطح سیاسی امتیازات زیادی داده و این در حالی است که صهیونیست‌ها هیچ اقدامی متقابلی برای امتیاز دادن انجام نداده‌اند.

حسن فضل الله در جریان یک مراسم یادبود گفت: ما اکنون در حال گذر از یک مرحله دشوار و سخت هستیم، اما این بدان معنا نیست که در برابر دشمن تسلیم خواهیم شد و کشورمان را همچون طعمه‌ای آسان در اختیار اشغالگران قرار خواهیم داد.

وی در مورد تحرکات مختلف بین المللی و به ویژه فشارهای آمریکا برای کشاندن لبنان به مذاکره مستقیم با دشمن صهیونیستی اعلام کرد: هنوز هیچ پیشنهادی در سطح سیاسی به لبنان ارائه نشده که بتواند تجاوزات دشمن صهیونیستی را به شکل مؤثر متوقف کند.

این نماینده حزب الله افزود: تنها توافقی که وجود دارد مربوط به توافق آتش بس در نوامبر سال گذشته است و در شرایطی که صهیونیست‌ها به شکل دائمی این توافق را نقض می‌کنند و لبنان را مورد تجاوز قرار می‌دهند، هیچ جایی برای بحث در مورد توافق دیگری وجود ندارد.

حسن فضل الله تاکید کرد: یک سوال مشروع و مهم در بین مردم ما در مورد چگونگی مقابله با تجاوزات دشمن صهیونیستی و اینکه حزب الله چگونه واکنش نشان خواهد داد وجود دارد. دغدغه اصلی مقاومت امروز این است که چگونه برای مقابله با این چالش‌ها تلاش کند. ما هرگز واقعیت جدید منطقه و اینکه شرایط تغییر کرده را انکار نمی‌کنیم و می‌دانیم وارد مرحله جدیدی شده‌ایم که نیازمند اتخاذ رویکرد و استراتژی و تدوین معادلات متفاوت است.

این نماینده مقاومت اظهار داشت: بعد از توافق آتش بس، دولت با همه نهادهای خود مسئول محافظت از حاکمیت کشور شد، اما امروز مردم سوال می‌کنند که ما دقیقاً در مورد کدام دولت حرف می‌زنیم و در میان تحولاتی که رخ می‌دهد و تجاوزات دشمن، دولت لبنان کجا ایستاده است؟

حسن فضل الله ادامه داد: دولت لبنان اگر واقعاً می‌خواهد به مسئولیت‌هایش عمل کند، گزینه‌های زیادی پیش روی آن وجود دارد و باید همه تلاش‌های دیپلماتیک سیاسی و رسانه‌ای خود را به کار بگیرد. هر کسی که در لبنان تصور می‌کند تجاوزات دشمن تنها شامل جنوب لبنان می‌شود و درد و رنج هم صرفاً محدود به این منطقه خواهد بود، کاملاً در اشتباه به سر می‌برد.

نماینده مذکور حزب الله گفت: برخی معتقدند که رژیم صهیونیستی به سال ۱۹۸۲ برگشته و می‌تواند لبنان را به راحتی مورد تجاوز و اشغالگری قرار دهد. اما ما به این طرف‌ها می‌گوئیم که این دوران هرگز باز نخواهد گشت، ما از آن مرحله عبور کرده‌ایم و مزدوران نمی‌توانند بر کشور ما مسلط شوند و هر چند صدای بلندی دارند، اما از نظر سیاسی در اقلیت هستند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مقاومت هرگز اجازه نمی‌دهد لبنان تسلیم اشغالگران شود، اظهار داشت: دشمنان مقاومت اگر تصور می‌کنند که نماینده اکثریت مردم لبنان هستند، منتظر انتخابات آینده و نتیجه آن بمانند.

