اکبری: ۱۳ هزار کیلومتر راه در کشور بهسازی و روکش آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح و بهره‌برداری از ۱۴ پروژه راهداری استان گیلان در لنگرود اظهار کرد: با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از سال‌ها تحریم، چرخ سازندگی در کشور از حرکت نایستاده و بخش بزرگی از این شور و فعالیت مرهون تلاش نیروهای بسیجی و گروه‌های خدمت‌رسانی است که در قالب‌های مختلف در کشور فعالیت شبانه‌روزی دارند.

وی با اشاره به نقش سازمان راهداری در خدمت‌رسانی به مردم افزود: افتخار ما این است که مأموریت این سازمان مستقیماً با رفاه، ایمنی و آرامش مردم گره خورده است. راهداران و کارکنان راهداری در سخت‌ترین شرایط کاری، گره از مشکلات مردم باز می‌کنند و در مسیر خدمت به کشور قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به شرایط سخت منطقه‌ای و جهانی گفت: امروز کشور در وضعیتی قرار دارد که «تمام حق در برابر تمام باطل» ایستاده است و در حالی که مردم مظلوم فلسطین زیر فشار دشمنان قرار دارند، خدمت به مردم ایران مصداق قرار گرفتن در سمت درست تاریخ است.

اکبری با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌سال اخیر سازمان راهداری اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۳ هزار کیلومتر راه روستایی جدید در کشور احداث و آسفالت شده است برخی از این روستاها با وجود جمعیت بالای ۲۰ خانوار از ابتدای انقلاب تاکنون حتی یک بار آسفالت را تجربه نکرده بودند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۰ هزار کیلومتر روکش آسفالت در راه‌های روستایی و بیش از ۳ هزار کیلومتر روکش آسفالت در جاده‌های اصلی اجرا شده که در مجموع به ۱۳ هزار کیلومتر می‌رسد؛ رقمی که به‌تنهایی از طول کل راه‌های برخی استان‌ها بیشتر است.

اکبری اصلاح ۹۵۵ نقطه حادثه‌خیز، اجرای بیش از ۲۰ هزار کیلومتر آسفالت در جاده‌های اصلی، فعالیت نزدیک به ۴۰۰ اکیپ پخش آسفالت در سراسر کشور و روشنایی حدود هزار تقاطع را از دیگر اقدامات یک سال اخیر عنوان کرد.

وی اضافه کرد: در همین مدت ۱۷۰ کیلومتر جاده کم‌عرض عریض و اصلاح شده و ۱۰۰ پل نیز احداث یا بهسازی شده است بنابراین این حجم از اقدام را نشان‌دهنده فعالیت گسترده دولت در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دانست.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به اینکه نیمی از ظرفیت کارخانه‌های آسفالت کشور هم‌اکنون در خدمت طرح‌های راهداری است، گفت: این‌ها نشانه‌های روشنی است که ثابت می‌کند دولت در بخش راه‌سازی فعال است و پروژه‌ها حتی برای یک روز هم متوقف نشده‌اند.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: ایران کشوری پهناور با طول راه‌های بسیار گسترده است و مدیریت این شبکه بزرگ نیازمند تلاش مضاعف است؛ اما با وجود همه مشکلات، سرعت توسعه زیرساخت‌ها در دولت فعلی نسبت به دوره‌های گذشته افزایش یافته و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.