به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کمیسیون مربیان خارجی وزارت ورزش و جوانان، سومین جلسه تخصصی خود را به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد تا در خصوص گزینه‌های جدید سرمربیگری تیم‌های ملی تصمیم‌گیری شود.

روئینگ، قایقرانی (کانو و کایاک) و هنرهای ترکیبی رزمی (MMA) سه رشته‌ای بودند که رؤسای فدراسیون‌های آن‌ها در این نشست حضور داشتند و رزومه مربیان خارجی پیشنهادی خود را ارائه دادند.

«وسولود روژکوف» گزینه‌ای است که فدراسیون رویینگ برای هدایت تیم‌های ملی این رشته درنظرگرفته است. البته مسئولیتی که برای این مربی روس تعریف شده مدیر فنی است نه سرمربیگری. او برای رقابت‌های قهرمانی آسیایی اخیر که در ویتنام برگزار شد قراردادی دو ماهه با تیم‌های ملی رویینگ داشت. فدراسیون رویینگ حالا در نظر دارد برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ قرارداد بلند مدت‌تری با وی منعقد کند.

علاوه بر «روژکوف»، «آناستازیا» نیز که اصالتی روسی دارد چند ماهی می‌شود که مدیر فنی تیم ملی رویینگ بانوان شده است. آناستازیا در حال حاضر با «روژکوف» همکاری دارد و دستیار وی محسوب می‌شود. قرار است بعد از برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون رویینگ تصمیم نهایی در خصوص ادامه حضور «وسولود روژکوف» یا استخدام گزینه جدید تصمیم گیری شود.

«سرگری بزوگلی» اهل اوکراین است و سابقه حضور در تیم‌های ملی قایقرانی کانوی این کشور را دارد. عضویت در تیم ملی جمهوری آذربایجان نیز در کارنامه وی است. سرگری از ۱۹ مهر ماه کار خود را با تیم ملی‌های ملی قایقرانی کانو و کایاک ایران آغاز کرده است و بنا به گفته علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی برنامه مدونی دارد.

این مربی اوکراینی در حال حاضر در رودخانه کرخه ملی‌پوشان کانو و کایاک را تمرین می‌دهد تا برای مسابقات پیش‌رو آماده شوند. قرار داد این مربی به صورت تمام وقت برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا است و در صورت عملکرد موفقیت آمیز سرگری در ناگویا، فدراسیون در نظر دارد قرارداد وی را تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس تمدید کند. کمیسیون مربیان خارجی بعد از اتمام جلسه با رئیس فدراسیون قایقرانی نظر مثبت خود را در خصوص همکاری با این مربی اوکراینی اعلام کرد.

«ابراهیم ماگومدوف» دیگر مربی روسی الاصلی است که برای تیم ملی هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) از سوی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی پیشنهاد شده است. مهمترین روزمه وی پرورش نسل جدید مبارزان MMA در داغستان است. مذاکرات اولیه با این مربی انجام شده است. از آنجا که رشته هنرهای ترکیبی رزمی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا حضور دارد و ایران می‌تواند شانس کسب ۴ سهمیه در بخش مردان و ۲ سهمیه در بخش زنان داشته باشد، وزارت ورزش و جوانان درصدد است تا حمایت‌های لازم را در خصوص استخدام مربی خارجی برای این رشته به جهت افزایش ضریب مدال آوری کاروان ورزش کشور در این رویداد مهم داشته باشد.

بر این اساس مقرر شد ماگومدوف به مدت سه ماه هدایت تیم ملی MMA را به عهده بگیرد و در صورت رضایت از عملکرد وی قراردادش برای زمان بیشتری تمدید شود. اولین مسابقه پیش‌روی آنها دی ماه در چین است که سهمیه بازی‌های ناگویا هم در آن توزیع می‌شود. بنابراین ادامه همکاری با این مربی روس منوط به موفقیت در رقابت‌های آسیایی چین است.

فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی همچنین درصدد است تا یک مربی تخصصی زن هم برای تیم ملی ام ام ای بانوان جذب کند. بر اساس این گزارش وضعیت حضور و استخدام مربیان خارجی مذکور ظرف روزهای آینده از سوی کمیسیون تخصصی مربیان خارجی کتبا به فدراسیون‌ها اعلام خواهد شد.