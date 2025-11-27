نمد مالی سنتی دیرینه در شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه سنتی نمد مالی غلامعباس قادری دهکردی در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، با قدمت ۴۰ سال مشغول به فعالیت و تولید انواع محصولات نمدی به روش سنتی است.

یکی از محصولات اساسی صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری نمد است که از گذشته تاکنون بدون جایگزین استفاده‌های خاص خود را دارد. با توجه به پیشینه این حرفه در شهرکرد و تعدد کارگاه‌های نمد مالی در شهرکرد، از نمد به عنوان محصول صادراتی این شهر یاد می‌شود و شهرداری شهرکرد محله‌ای را به عنوان کوی «نمد مالان» نامگذاری و فضا سازی کرده است.

تولید محصولات نمدی مختلف باعث ثبت شهرکرد به عنوان شهر ملی نمد شده است؛ همچنین نمد چهارمحال و بختیاری دارای نشان یونسکو و نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی ایران است.