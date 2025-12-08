نخستین «جشنواره ملی نمد شهرکرد» در شهرکرد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ملک‌محمد قربان‌پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری صبح دوشنبه در آئین افتتاحیه این جشنواره با اشاره به پیشینه تاریخی و دانش بومی نمدمالی گفت: وجود دانش بومی و زیرساخت‌ها به همراه تجربه‌های منتقل‌شده سینه‌به‌سینه از گذشته تاکنون، مهم‌ترین ویژگی نمد شهرکرد به‌شمار می‌رود.

وی افزود: صادرات نمد شهرکرد هنوز به حد لازم نرسیده است و می‌توان با تنوع بیشتر در تولید انواع محصولات نمدی، صادرات را افزایش داد تا این هنر به جایگاه واقعی خود برسد. تلاش‌ها برای ارتقای شهرکرد از «شهر ملی نمد» به «شهر جهانی نمد» در دستور کار قرار دارد.

برپایی ۵۰ غرفه نمد در فرهنگسرای شهرکرد

شهردار شهرکرد نیز در این مراسم از برپایی نمایشگاهی با ۵۰ غرفه نمد در فرهنگسرای شهرکرد خبر داد و گفت: برندسازی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سرمایه‌گذاری پایدار و معرفی شهرکرد در سطح ملی و بین‌المللی است. در همین راستا، مدیریت شهری با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری، دبیرخانه «شهرکرد، شهر ملی نمد» را راه‌اندازی کرده است.

محمدحسین واحدیان افزود: نجات هنر صنعت نمدمالی و توجه بیشتر به این رشته به‌عنوان یکی از اولویت‌های شهری در دستور کار قرار دارد. همچنین برگزاری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی برای جهانی شدن شهرکرد ضروری است.

هنر صنعت نمد می‌تواند بازار روسیه را نیز در اختیار بگیرد

علیرضا جیلان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز در این مراسم گفت: برگزاری جشنواره‌ها به پویایی رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کمک می‌کند.

وی با اشاره به صادرات محصولات نمدی چهارمحال و بختیاری به آمریکا و عراق افزود: این هنر صنعت می‌تواند بازار روسیه را نیز در اختیار بگیرد.

همزمان با جشنواره ملی نمد شهرکرد، پنج کارگاه تخصصی با موضوعاتی چون «ارتباط نمد با فرهنگ و هنر»، «نمد و فناوری‌های نوظهور»، «نمد و ایده‌های خلاقانه»، «نمد، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان» و «سنتی‌کاران و پیشکسوتان نمد» برگزار می‌شود.

این کارگاه‌ها تا ۲۰ آذرماه جاری صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برپا خواهد بود. همچنین نمایشگاه جشنواره نیز صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان است.