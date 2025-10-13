به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدایان در نشست هماهنگی جشنواره ملی نمد، این رویداد را یکی از اقدامات نمادین و بنیادین در مسیر معرفی ظرفیتهای شهرکرد دانست و افزود: برگزاری جشنوارهها، بهویژه جشنواره ملی نمد، میتواند نقش مهمی در تبلیغات، جذب مخاطبان فرامنطقهای و حتی بینالمللی ایفا کند. هدف ما این است که این جشنواره نهتنها یک رویداد فرهنگی، بلکه یک جریان سالانه با محوریت مشخص باشد که بتواند مسیر برنامهریزی شهری را در طول سال تعیین کند.»
وی با اشاره به اینکه نخستین دوره این جشنواره امسال برگزار خواهد شد، اظهار داشت: برای تحقق این هدف، ساختار مشخصی برای جشنواره طراحی شده و کارگروههای تخصصی در حوزههای مختلف از جمله پزشکی، پژوهشی، هنری، تزئینی و صنعتی تشکیل شدهاند. این کارگروهها از هماکنون فعالیت خود را آغاز کردهاند تا اتاق فکری پویا برای تولید ایدهها و برنامههای بلندمدت شهری شکل گیرد.
واحدایان با تأکید بر لزوم تمرکز بر محورهای مشخص در هر دوره جشنواره، گفت: در سال نخست، با توجه به داشتهها و زیرساختهای موجود، تمرکز ما بر حوزه پژوهشهای درمانی و پزشکی خواهد بود. این انتخاب بر اساس ارزیابی ظرفیتهای فعلی شهر صورت گرفته و در سالهای آتی، محورهای دیگر نیز به تناسب توسعه زیرساختها و نیازهای شهری مطرح خواهند شد.
شهردار شهرکرد همچنین از تشکیل شورای سیاستگذاری جشنواره با حضور نمایندگان استانداری، فرمانداری، شهرداری، شورای شهر و وزارت میراث فرهنگی خبر داد و افزود: خروجیهای کارگروهها به این شورا منتقل خواهد شد تا بتوانیم از ظرفیتهای استانی در اجرای بهتر جشنواره بهرهمند شویم.
وی با اشاره به صدور مجوز رسمی برگزاری جشنواره از سوی وزیر محترم میراث فرهنگی در هفته گذشته، خاطرنشان کرد: جلسات هماهنگی با حضور فعالان حوزههای مختلف آغاز شده و امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده، نخستین دوره جشنواره ملی نمد را با کیفیتی مطلوب برگزار کنیم. این جشنواره میتواند خوراک برنامهریزی سالانه برای دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، نهادهای فرهنگی و مجموعههای شهری باشد و در سالهای آینده نیز با محوریتهای مشخص، استمرار یابد.
جشنواره ملی نمد باید به دغدغهای مشترک برای همه دستگاهها تبدیل شود
شهردار شهرکرد با تأکید بر ضرورت تعیین محور اصلی نخستین جشنواره ملی نمد، اظهار داشت: بر مبنای این محور، برنامهریزیها باید بهگونهای انجام شود که بتوانیم در بازه زمانی مشخص، اتفاقاتی در سطح ملی و بینالمللی رقم بزنیم. نگاه ما در دبیرخانه جشنواره این بوده که پشتوانهای قوی برای اجرای این رویداد باشیم، اما تحقق این هدف نیازمند همراهی و حمایت همه دستگاههای اجرایی است.
واحدایان با اشاره به نقش نهادهای فرهنگی، دانشگاهی و اجرایی در تقویت برند نمد، افزود: برای مثال، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میتواند با تولید آثار نمایشی و هنری مرتبط با نمد، سهمی در این جریان داشته باشد. دانشگاهها نیز با برگزاری نشستهای علمی و کارگاههای پژوهشی، زمینهساز ارتقای علمی این حوزه شوند. اداره میراث فرهنگی نیز با احیای کارگاههای تجربی در سطح شهر، نقش مهمی در حفظ و توسعه این هنر ایفا کند.
وی ادامه داد: حتی تولید مستندهایی از فعالان و پیشکسوتان این عرصه، توسط نهادهای فرهنگی، میتواند به معرفی بهتر این برند کمک کند. اینها تنها نمونههایی از ظرفیتهایی هستند که باید در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرند و در قالب طرحی جامع، چارچوببندی شوند.
واحدایان با اشاره به ابلاغ رسمی ارکان اجرایی جشنواره، تصریح کرد: اکنون که وظایف هر دستگاه مشخص شده، باید با سرعت و دقت، برنامهها را در محورهای تعیینشده پیش ببریم. هدف ما استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و تبدیل جشنواره به بستری برای همافزایی دستگاههاست.
وی در پایان ضمن دعوت از همه فعالان حوزههای مرتبط برای ارائه پیشنهادات و نقدهای سازنده، گفت: امروز تمرکز ما بر بارش فکری و تعیین محورهای اجرایی جشنواره است. باید قالبی برای جشنواره طراحی شود که نهتنها آغاز و پایان مشخصی داشته باشد، بلکه خروجی ملموس و اثرگذاری نیز ارائه دهد. امیدوارم با همفکری و همکاری همه عزیزان، بتوانیم جشنوارهای برگزار کنیم که در سالهای آینده نیز استمرار داشته باشد و به نقطه عطفی در توسعه فرهنگی شهرکرد تبدیل شود.
