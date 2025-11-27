به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست خبری در حاشیه اجلاس سران سازمان «پیمان امنیت جمعی» در بیشکک قزاقستان درباره طرح آمریکا برای حل بحران اوکراین گفت: روسیه طرح اولیه آمریکا برای حل و فصل درگیری اوکراین را مشاهده و بررسی کرده است. ما موافقیم که طرح آمریکا برای اوکراین میتواند مبنای توافقات آتی باشد.
پوتین در ادامه با بیان اینکه هنوز هیچ توافق نهایی درباره اوکراین حاصل نشده است، افزود: یک هیئت آمریکایی هفته آینده به مسکو سفر می کند. روسیه آماده گفتگوی جدی در مورد طرح آمریکا برای حل و فصل بحران اوکراین است. مدینسکی، اوشاکوف و نمایندگان وزارت خارجه روسیه مذاکرهکنندگان ما در گفتگوهای درباره اوکراین خواهند بود. ما آماده ایم راههای تقویت پایداری راهبردی با آمریکا را بررسی کنیم. شبه جزیره کریمه و دونباس باید محور مذاکرات ما با ایالات متحده باشد.
رئیس جمهور روسیه تأکید کرد: ما هیچ مقاصد خصمانه نسبت به اروپا نداریم و آمادهایم این را در یک سند مورد تاکید قرار دهیم. آمادهایم تا نگرانیهای امنیتی اروپا را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. ما قصد حمله به اروپا را نداریم و پرداختن به این موضوع، گزافهگویی است.
پوتین با اشاره به تحولات جنگ اوکراین و تأکید بر این نکته که «امضای هر گونه سند با سران فعلی اوکراین که با ترس از انتخابات ریاست جمهوری اشتباه راهبردی مرتکب شده، هیچ فایدهای ندارد»، هشدار داد: جنگ با عقبنشینی اوکراین از مناطقی که در دونباس اشغال کرده است، به پایان خواهد رسید و اگر عقبنشینی نکند، اهداف خود را از راههای نظامی محقق خواهیم کرد. نیروهای مسلح روسیه در تمام محورها روند مثبتی را حفظ می کنند. این در حالی است که اوکراین در ماه گذشته در جبهه نبرد ۴۷۵۰۰ نیرو تلفات داشته است و آمار فرار از خدمت در ارتش اوکراین بسیار بالاست. رژیم اوکراین با امتناع از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید، اشتباه راهبردی مرتکب شد و بنابراین رئیس جمهور آن مشروعیت خود را از دست داده است. پیروزی زلنسکی در هر انتخابات ریاست جمهوری که در آنجا برگزار شود، دشوار خواهد بود. برخی میخواهند جنگ را تا آخرین سرباز اوکراینی ادامه دهند و ما برای آن آمادهایم.
وی همچنین گفت: فعالیت سازمان پیمان امنیت جمعی در شرایط آشفته کنونی می تواند عنصری برای برقراری ثبات باشد. سازمان پیمان امنیت جمعی تهدیدی علیه هیچ طرفی نیست اما باید برای دفع هر گونه تجاوز علیه کشورهای عضو این سازمان آماده باشد. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به انجام رزمایشهای مشترک از جمله رزمایشهایی که شامل نیروهای ویژه میشود، ادامه خواهند داد.
پوتین تصریح کرد: روسیه آماده است تا تسلیحات و تجهیزات خود را با شرکایش در سازمان پیمان امنیت جمعی به اشتراک بگذارد. روسیه با ارمنستان در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی در تماس است. موضع ارمنستان در مورد مشارکتش در سازمان پیمان امنیت جمعی انتخاب مستقل این کشور است و کشورهای عضو به این مسئله احترام میگذارند.
