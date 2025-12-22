به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز دوشنبه در بیانیه‌ای از دیدار میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای قزاقستانی خود خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور قزاقستان در این دیدار که در سنت‌پترزبورگ برگزار شد، سال ۲۰۲۵ را یک سال موفقیت آمیز در روابط دو کشور خواند و تاکید کرد که همکاری با مسکو برای آستانه یک اولویت است.

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: از دیروز اینجا همکاری می‌کنیم و امروز نیز فرصت داریم تا در یک نشست غیررسمی درباره فعالیت‌هایمان در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و همچنین مسائل دوجانبه بحث و رایزنی کنیم.

از سوی دیگر، قاسم جومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان در این دیدار گفت: موفق شدیم طیف وسیعی از مسائل را بررسی کنیم و در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصمیماتی را اتخاذ کنیم. در خصوص همکاری‌های دوجانبه، بدون شک در سال جاری همکاری‌های موفقیت آمیزی با هم داشتیم. روابط دوجانبه نیز در مسیر صعودی قرار دارد.