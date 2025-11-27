برزگر: برای مهار همه بازیکنان پرسپولیس برنامه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی برزگر بعد از ظهر پنجشنبه در در نشست مطبوعاتی پیش از بازی با پرسپولیس ضمن تسلیت به مجتبی حسینی سرمربی آلومینیوم اراک و خیرمقدم به کاروان پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است و نیازی به تعریف ندارد اما ما طبق روال تمام مسابقات، بازیهای این تیم را آنالیز کردهایم، نقاط قوت و ضعفشان را شناختهایم و روی آنها کار کردهایم.
وی با قدردانی از تلاش و انگیزه بازیکنان جوان شمسآذر افزود: بازیکنان ما جسور، جاهطلب و تاکتیکپذیر هستند و همگی تلاش میکنند خود را در سطح ملی معرفی کنند. برخی از آنها شایستگی دعوت به تیم ملی را داشتند و امیدواریم این اتفاق در آینده بیفتد.
برزگر تنها مصدومان تیم را مهدی محمدی و رضا ترابی اعلام کرد و ادامه داد: برای ما فرقی نمیکند چه بازیکنی فردا برای پرسپولیس بازی کند؛ علیپور باشد یا عمری. پرسپولیس مجموعهای از بازیکنان باکیفیت دارد اما ما برای همه آنها برنامه داریم و تمرین کردهایم.
انتقاد از اشتباهات داوری
مربی شمسآذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی خطاهای داوری در هفتههای گذشته گفت: کارشناسان داوری تأیید کردهاند که شمسآذر یکی از متضررترین تیمهای لیگ بوده است.
وی تاکید کرد: اگر این اشتباهات نبود امروز جایگاه ما در نیمه بالای جدول بود. در بازی با ملوان حتی مشخص نبود کارت زرد به چه کسی داده شده و بعد از چند دقیقه اعلام کردند کارت برای سرمربی بوده؛ این موضوع واقعاً به تیم ما لطمه زد.
برزگر با اشاره به نقش مهم حضور وحید رضایی سرمربی تیم در کنار زمین خاطرنشان کرد: آقای رضایی در هفته گذشته کنار تیم بود و با وجود اینکه فردا نمیتواند کنار خط باشد، اما کارهای تاکتیکی که با بازیکنان انجام داده بدون شک در میدان اجرا خواهد شد.
مربی شمسآذر با تأکید بر اینکه تیمش فوتبال هجومی ارائه میدهد، گفت: ما تیم تهاجمی هستیم و سه گل زده در جریان بازی نشاندهنده همین موضوع است.
وی بیان کرد: برای نقاط قوت پرسپولیس کار کردهایم و مطمئن باشید با یک نمایش جذاب، هواداران را غافلگیر میکنیم.
برزگر در پایان با قدردانی از حضور هواداران در تمرین امروز تیم گفت: فوتبال بدون هوادار معنا ندارد و امیدواریم فردا با حضور پرشورشان بتوانیم یک هدیه خوب به آنها تقدیم کنیم.
