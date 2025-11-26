به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

جمعه ۷ آذرماه ۱۴۰۴

*پیکان تهران - ملوان بندرانزلی

داور: میثم حیدری کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، سجاد ایرانپور و کیوان علیمحمدی ناظر: رسول فروغی داورVAR: مهناز ذکایی کمک: غلامرضا ادیبی

*شمس‌آذر قزوین- پرسپولیس

داور: احمد محمدی کمک‌ها: علیرضا مرادی، مرتضی یوسف شهریاری و مهرداد خسروی ناظر: بابک داوری داور VAR: رضا مهدوی کمک: بهاره سیفی

*ذوب‌آهن اصفهان- خیبر خرم‌آباد

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: حمیدرضا افشون، رحیم حاجی‌پور و رسول اولیایی ناظر: حیدر شکور داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: محمدعلی صلاحی

*استقلال خوزستان- گل‌گهر سیرجان

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک‌ها: فرهاد مروجی، وحید سیفی و هادی علی نیافرد ناظر: حسین خانبان داور VAR: امیر ایار کمک: میثم عباسپور

شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴

*تراکتور تبریز - چادرملو اردکان

داور: وحید زمانی کمک‌ها: دانیال باشنده، محمد عطایی و شهاب محمدی ناظر: رضا سخندان داورVAR: کوپال ناظمی کمک: امیرمحمد داودزاده

*آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز

داور: احسان اکبری کمک‌ها: بهمن عبداللهی، امیررضا آشورماهانی و مسعود حقیقی ناظر: حسن ظهیری داورVAR: احمد محمدی کمک: حسین امیدی

یکشنبه ۹ آذرماه

* استقلال - فولاد خوزستان

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، مهدی سیفی و حامد سیری ناظر: محسن قهرمانی داورVAR: پیام حیدری کمک: علی احمدی

*مس رفسنجان - سپاهان

داور: امیر عرب‌براقی کمک‌ها: عباس پورحیدری، حامد تازه‌پور و علی سام ناظر: رضا عبدوس داورVAR: حسین زمانی کمک: ایمان کهیش