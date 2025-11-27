به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در نشست جمعبندی سفر معاون اجرایی رئیسجمهور به استان، با تشریح دستاوردهای این سفر و بررسی روند اجرای مصوبات، بر ضرورت تمرکز دستگاههای اجرایی بر تسریع طرحهای اولویتدار تأکید کرد.
وی با اشاره به حضور مدیران دستگاههای اجرایی در نشست، گفت: این نشست با هدف بررسی دقیق ۳۰ مصوبه مهم عمرانی برگزار شده است؛ مصوباتی که در جریان سفر معاون اجرایی رئیسجمهور به استان به تصویب رسید و ارزش آنها بیش از ۱۵ همت برآورد میشود.
استاندار بوشهر اعلام کرد: بخشی از این تصمیمات وارد فاز عملیاتی شده و برخی طرحها نیز تکمیل و در هفته دولت سالجاری به بهرهبرداری رسیدهاند.
وی یکی از محورهای موفقیتآمیز این مصوبات را تکمیل فضاهای آموزشی دانست و تأکید کرد: این موضوع از اولویتهای ویژه رئیسجمهور بوده و خوشبختانه در استان بوشهر با سرعت قابل قبول دنبال شده است.
استاندار همچنین به اقدامات مؤثر در حوزه تأمین آب آشامیدنی اشاره کرد و گفت: با اجرای طرحهای نمکزدایی و راهاندازی آبشیرینکنها، ۱۱ هزار متر مکعب آب جدید به ظرفیت تأمین استان افزوده شده است که نقش مهمی در کاهش کمبودها داشته است.
زارع با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از زمان نشست، از مدیران خواست گزارشها را به صورت متمرکز و کوتاه ارائه کنند تا امکان بررسی کامل همه طرحها در زمان تعیینشده فراهم شود.
وی افزود: هدف اصلی این نشست، دریافت گزارشهای دقیق، رفع موانع موجود و هماهنگی نهایی برای پیشبرد پروژههای مصوب است.
استاندار بوشهر در پایان از معاون اجرایی رئیسجمهور برای ارائه نکات تکمیلی و تشریح انتظارات دولت دعوت کرد و بر اهمیت تداوم پیگیریها در مسیر توسعه استان تأکید کرد.
