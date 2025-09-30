  1. استانها
زارع: راهکارهای تامین مالی پروژه راه‌آهن شیراز -بوشهر دنبال شود

بوشهر- استاندار بوشهر بر لزوم بررسی راهکارهای لازم برای تامین مالی پروژه راه‌آهن شیراز به بوشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در ادامه پیگیری برای اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر با سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار و آخرین وضعیت تزریق اعتبار به پروژه‌ها و طرح‌های استان بررسی شد.

استاندار بوشهر در این نشست ضمن ارائه گزارشی از میزان تخصیص اعتبارات پروژه‌های عمرانی مصوبات سفر رئیس‌جمهور خواستار پیش‌بینی اعتبارات و منابع مالی برای تکمیل طرح‌ها شد.

زارع تصریح کرد: پروژه‌های مهم و اساسی استان از جمله پروژه‌های بزرگراهی، درمانی، آب و فاضلاب و آموزش نیازمند توجه ویژه‌ای در تخصیص اعتبارات ملی هستند.

وی بر بررسی راهکارهای لازم برای تامین مالی پروژه راه‌آهن شیراز به بوشهر تاکید کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به موقعیت و جایگاه استان و اهمیت مدیریت بحران خواستار تامین اعتبار برای احداث ساختمان مدیریت بحران استانداری بوشهر نیز شد.

