به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در ادامه پیگیری برای اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر با سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار و آخرین وضعیت تزریق اعتبار به پروژه‌ها و طرح‌های استان بررسی شد.

استاندار بوشهر در این نشست ضمن ارائه گزارشی از میزان تخصیص اعتبارات پروژه‌های عمرانی مصوبات سفر رئیس‌جمهور خواستار پیش‌بینی اعتبارات و منابع مالی برای تکمیل طرح‌ها شد.

زارع تصریح کرد: پروژه‌های مهم و اساسی استان از جمله پروژه‌های بزرگراهی، درمانی، آب و فاضلاب و آموزش نیازمند توجه ویژه‌ای در تخصیص اعتبارات ملی هستند.

وی بر بررسی راهکارهای لازم برای تامین مالی پروژه راه‌آهن شیراز به بوشهر تاکید کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به موقعیت و جایگاه استان و اهمیت مدیریت بحران خواستار تامین اعتبار برای احداث ساختمان مدیریت بحران استانداری بوشهر نیز شد.