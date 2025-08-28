افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ پروژه در تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه شب در پایان سفر به شهرستان تنگستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز توفیق حضور در شهرستان تنگستان و دیدار با مردم خونگرم این دیار را داشتم و همچنین پروژههای عمرانی و اقتصادی متنوعی افتتاح یا اجرایی شد.
وی افزود: در تکمیل پروژههای عمرانی و اقتصادی، تلاش شده، پروژههایی که مورد مطالبه عموم مردم هستند، در اولویت قرار بگیرند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: علاوه بر شتاببخشی در اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی، کیفیت اجرا نیز مورد تاکید قرار دارد.
زارع از افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ پروژه با سرمایهگذاری حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در تنگستان خبر داد.
وی اضافه کرد: پروژههایی که امروز در شهرستان تنگستان، افتتاح یا کلنگزنی شدند در بخشهای آموزش، اقتصاد دریا محور، تولیدی، بهداشتی و درمانی و ورزشی و …هستند.
استاندار بوشهر گفت: در اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور به استان، پیگیریهای زیادی انجام شده و بوشهر از معدود استانهایی است که پروژههای مصوبات سفر سال گذشته رئیسجمهور در آن به بهرهبرداری رسیده است.
