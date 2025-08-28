  1. استانها
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۷

افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ پروژه در تنگستان

بوشهر- به مناسبت هفته دولت ۱۷۷ پروژه با سرمایه‌گذاری حدود هزار میلیارد تومان در تنگستان افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه شب در پایان سفر به شهرستان تنگستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز توفیق حضور در شهرستان تنگستان و دیدار با مردم خونگرم این دیار را داشتم و همچنین پروژه‌های عمرانی و اقتصادی متنوعی افتتاح یا اجرایی شد.

وی افزود: در تکمیل پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، تلاش شده، پروژه‌هایی که مورد مطالبه عموم مردم هستند، در اولویت قرار بگیرند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: علاوه بر شتاب‌بخشی در اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی، کیفیت اجرا نیز مورد تاکید قرار دارد.

زارع از افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان در تنگستان خبر داد.

وی اضافه کرد: پروژه‌هایی که امروز در شهرستان تنگستان، افتتاح یا کلنگ‌زنی شدند در بخش‌های آموزش، اقتصاد دریا محور، تولیدی، بهداشتی و درمانی و ورزشی و …هستند.

استاندار بوشهر گفت: در اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان، پیگیری‌های زیادی انجام شده و بوشهر از معدود استان‌هایی است که پروژه‌های مصوبات سفر سال گذشته رئیس‌جمهور در آن به بهره‌برداری رسیده است.

