۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

حجت‌ الاسلام فخری: شهدا بسیج و بسیجی بودن را معنا کردند

رودسر- جانشین حوزه نمایندگی نیروی هوا فضای کشور با تأکید بر اینکه شهدا معنای حقیقی بسیج و بسیجی بودن را نشان دادند، گفت: عزت و هویت انقلاب اسلامی مرهون شهدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نعمت الله فخری عصر پنج شنبه در مراسم یادواره شهدای والامقام بیجارگاه علیا کلاچای با گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: جامعه ما جامعه علوی، نبوی است و باید به مانند شهدا به فاطمه زهرا (س) تمسک جوییم.

وی با اشاره به اینکه شهدا بسیج و بسیجی بودن را معنا کردند گفت: امروز آثار و نشانه‌های فرهنگ بسیجی نه تنها در داخل کشور، بلکه در بسیاری از کشورهای منطقه دیده می‌شود؛ فرهنگی که عزت، مقاومت و هویت انقلاب اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

جانشین حوزه نمایندگی نیروی هوا فضا کشور عزت و سرافرازی دین، اسلام و نظام را متأثر از ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های شهدای دانست.

وی افزود: امروز همه ما رسالت سنگینی در قبال شهدا و خانواده‌های معظم آنان داریم که باید به آن عمل کنیم و تکریم و تجلیل از شهدا و خانواده شهدا از مهمترین رسالتی است که بر دوش داریم.

حجت الاسلام فخری بیان کرد: وصیت همه شهدا دفاع از اسلام، حفظ دستاوردها انقلاب اسلامی و سازش ناپذیری با دشمنان اسلام و تاکید فراوان تبعیت از ولایت فقیه بود که همه باید این راه را ادامه دهیم تا انقلاب و کشور ما حفظ شود.

جانشین حوزه نمایندگی نیروی هوا فضا کشور، شهدا را تربیت یافتگان مکتب فاطمی دانست و ادامه داد: افتخار شهدای ما توسل به حضرت زهرا بود و اگر این توسل‌ها نبود، امروز به این عظمت در دنیا نمی‌رسیدیم.

