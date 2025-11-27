حجت‌ الاسلام فخری: شهدا بسیج و بسیجی بودن را معنا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نعمت الله فخری عصر پنج شنبه در مراسم یادواره شهدای والامقام بیجارگاه علیا کلاچای با گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: جامعه ما جامعه علوی، نبوی است و باید به مانند شهدا به فاطمه زهرا (س) تمسک جوییم.

وی با اشاره به اینکه شهدا بسیج و بسیجی بودن را معنا کردند گفت: امروز آثار و نشانه‌های فرهنگ بسیجی نه تنها در داخل کشور، بلکه در بسیاری از کشورهای منطقه دیده می‌شود؛ فرهنگی که عزت، مقاومت و هویت انقلاب اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

جانشین حوزه نمایندگی نیروی هوا فضا کشور عزت و سرافرازی دین، اسلام و نظام را متأثر از ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های شهدای دانست.

وی افزود: امروز همه ما رسالت سنگینی در قبال شهدا و خانواده‌های معظم آنان داریم که باید به آن عمل کنیم و تکریم و تجلیل از شهدا و خانواده شهدا از مهمترین رسالتی است که بر دوش داریم.

حجت الاسلام فخری بیان کرد: وصیت همه شهدا دفاع از اسلام، حفظ دستاوردها انقلاب اسلامی و سازش ناپذیری با دشمنان اسلام و تاکید فراوان تبعیت از ولایت فقیه بود که همه باید این راه را ادامه دهیم تا انقلاب و کشور ما حفظ شود.

جانشین حوزه نمایندگی نیروی هوا فضا کشور، شهدا را تربیت یافتگان مکتب فاطمی دانست و ادامه داد: افتخار شهدای ما توسل به حضرت زهرا بود و اگر این توسل‌ها نبود، امروز به این عظمت در دنیا نمی‌رسیدیم.