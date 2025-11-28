خطر پاندمی شدن آنفلوانزا با افزایش ۵ برابری بیماران در کاشان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - هادی نجف زاده: این روزها با افزایش قابل توجه موارد ابتلاء به آنفلوانزا در کاشان، فضای شهر تحت تأثیر موجی تازه از نگرانی‌های بهداشتی قرار گرفته است و این در حالی است که خطر پاندمی شدن آنفلوانزا توسط مراکز معتبر بهداشتی دنیا یادآوری شده است تا حدی که بیماران مبتلا نسبت به روزهای پیشین در کاشان پنج برابر شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که سویه جدیدی از ویروس آنفلوانزا در گردش است؛ سویه‌ای که سرعت انتشار بالاتری داشته و موجب شلوغی مراکز درمانی شده است. همزمان، ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه، واکسیناسیون و مراقبت‌های فردی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و نشان می‌دهد سلامت عمومی نیازمند هوشیاری و همراهی جدی شهروندان است.

در این میان، کودکان بیش از دیگر گروه‌ها در معرض خطر قرار دارند؛ چرا که سیستم ایمنی ضعیف‌تر آن‌ها می‌تواند در برابر سویه جدید آنفلوانزا آسیب‌پذیرتر باشد. همین موضوع ضرورت مراقبت دقیق‌تر، توجه به علائم اولیه و مراجعه زودهنگام به مراکز درمانی را دوچندان می‌کند.