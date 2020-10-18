رعایت حدود ۷۸ درصدی شیوه نامه های بهداشتی توسط مدارس کاشان

رضا رزاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تحویل ۶ هزار و ۵۵۹ واکسن آنفولانزا به دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و ۲۴ عدد شامل ۷۱۰ مورد به کادر بهداشتی و درمانی، یک‌هزار و ۱۵۱ مورد به زنان باردار و ۱۴۸ مورد نیز بیماران خاص تزریق شده است و بقیه هم با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغ شده تزریق می‌شود.

وی با بیان اینکه از ۱۵ شهریور به بعد طی بازرسی‌های انجام شده از مدارس کاشان ۵۲۱ مدرسه تحت پوشش بازدید قرار گرفت، ابراز داشت: به طور کلی حدود ۷۸ درصد از مدارس شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین از رعایت ۶۰ درصدی دستورالعمل‌های بهداشتی در مغازه‌ها و پاساژهای سطح شهرستان کاشان خبر داد و تصریح کرد: کسبه بازار حدود ۵۷ درصد، وسایل نقلیه عمومی حدود ۶۲ درصد و مراجعین به ادارات حدود ۷۸ درصد دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد مردم کاشان دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، خاطرنشان کرد: در مورد غربالگری هم حدود ۵۳ درصد مردم کاشان غربالگری شدند و بقیه مردم را هم به دلیل عدم همکاری مردم با سامانه ۴۰۳۰ نتوانستیم غربالگری کنیم.

بیش از ۲۰ هزار پیگیری برای غربالگری بیماری کرونا

رزاقی با اشاره به اینکه مردم کاشان در پاسخ به سامانه ۴۰۳۰ خیلی همکاری نمی‌کنند، بیان داشت: کارشناسان سامانه ۴۰۳۰ در کاشان بیش از ۲۰ هزار پیگیری برای بیماران کرونایی انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هشت مرکز ۱۶ ساعته در منطقه کاشان داریم، یادآور شد: از این تعداد چهار مرکز در شهرستان کاشان و چهار مرکز نیز در شهرستان آران و بیدگل است که قرار است دو مرکز دیگر در شهر کاشان به این تعداد افزوده و تعداد کل مراکز ۱۶ ساعته در شهر کاشان به سه مورد افزایش پیدا کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین از ۱۶۲ مورد بازدید مشترک با سایر ادارات از اصناف کاشان خبر داد و افزود: از اصناف مربوط به مواد غذایی ۸۵۰ مورد بازدید انجام گرفت که هفت واحد متخلف به مراجع قضائی معرفی و سه واحد غذایی نیز پلمب شد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته ملی سلامت بانوان ایرانی از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه گفت: سلامت زنان در دوره کرونا شعار این هفته در سال جاری است.

همه گیری بیماری کرونا سلامتی و حیات مردان را بیشتر تهدید می‌کند

رزاقی با بیان اینکه همه گیری بیماری کرونا سلامتی و حیات مردان را بیشتر تهدید می‌کند، تاکید کرد: تأثیر طولانی مدت این بیماری بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان می‌تواند آسیب‌های جدی به خانواده و جامعه وارد کند.

وی با اشاره به بیماری و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در زنان افزود: افزایش وظایف و مسئولیت‌های زنان در دوره همه گیری در خانواده شامل انجام اقدامات پیشگیرانه و مراقبت از بیمار مبتلا در خانواده، اداره امور فرزندان در ایام تعطیلی مدارس، فشارهای اقتصادی ناشی از تعطیلی و قرنطینه و غیره از جمله آسیب‌های جدی به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان در ایام شیوع ویروس کروناست.