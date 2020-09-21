شناسایی یک فرد کلاهبردار در کاشان با شگرد فروش واکسن آنفولانزا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن تقی‌زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هنوز واکسن آنفولانزا در سطح کشور توزیع نشده است، اظهار داشت: همشهریان و هموطنان عزیز به هیچ عنوان فریب فروش واکسن آنفولانزا را نخورند چراکه ممکن است واکسن‌های تقلبی به نام واکسن آنفولانزا به آنها فروخته شود.

وی با بیان اینکه یک فرد سودجو در کاشان که با شگرد فروش واکسن آنفولانزا اقدام به کلاهبرداری می‌کرد، ابراز داشت: یکی از فضاهایی که سوداگران برای فروش واکسن‌های تقلبی به نام واکسن آنفولانزا از آن استفاده می‌کنند فضای مجازی است که شهروندان باید مراقب این افراد باشند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه مردم تا اطلاع ثانوی از مراجعه به مراکز درمانی و داروخانه‌ها برای خرید واکسن آنفولانزا خودداری کنند، تصریح کرد: در صورت توزیع واکسن این موضوع از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع رسانی می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار است این واکسن از طریق یک سامانه‌ای که در اختیار داروخانه‌هاست بین آنها توزیع شود، خاطرنشان کرد: بعد از توزیع واکسن مردم می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی به داروخانه‌ها مراجعه و برای دریافت واکسن ثبت نام کنند.

تقی زاده با اشاره به اینکه در فاز اول واکسن آنفولانزا برای کادر بهداشتی و درمانی و همچنین گروه‌های پرخطر با ارز دولتی توزیع می‌شود، افزود: در صورتی که تقاضا برای خرید واکسن زیاد باشد امکان واردات آن با ارز آزاد وجود دارد.

وی گفت: گروه‌های پرخطر برای دریافت واکسن آنفولانزا شامل مادران باردار، بیماران خاص، کودکان زیر پنج سال و سالمندان بالای ۶۵ سال است.