به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدحسن حبیباله زاده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با «داود گل» استاندار استان استانبول ملاقات کرد.
در این دیدار که در محل استانداری استانبول و با حضور «احمد محمدی» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول صورت گرفت، درباره همکاریهای استانی بهویژه استفاده از ظرفیت خواهرخواندگی استانبول با شهرهای کشورمان تبادلنظر شد و زمینههای همکاری فیمابین مورد بررسی قرار گرفت.
سفیر کشورمان در این ملاقات ضمن اشاره به روابط خوب دو کشور همسایه ایران و ترکیه، به ظرفیتهای موجود در دو کشور در زمینههای اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری اشاره و ابراز امیدواری کرد تا میزان مبادلات دو کشور افزایش یابد.
استاندار استانبول نیز در این دیدار، جمهوری اسلامی ایران را از مهمترین همسایههای ترکیه برشمرد و بر افزایش مبادلات تجاری دو کشور تاکید کرد و آن را عملی دانست.
نظر شما