۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

دیدار و گفت‌وگوی سفیر ایران در ترکیه با استاندار استانبول

سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با استاندار استانبول دیدار و درباره گسترش همکاری‌های استانی به‌ویژه استفاده از ظرفیت خواهرخواندگی استانبول با شهرهای ایران تبادل‌نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدحسن حبیب‌اله زاده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با «داود گل» استاندار استان استانبول ملاقات کرد.

در این دیدار که در محل استانداری استانبول و با حضور «احمد محمدی» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول صورت گرفت، درباره همکاری‌های استانی به‌ویژه استفاده از ظرفیت خواهرخواندگی استانبول با شهرهای کشورمان تبادل‌نظر شد و زمینه‌های همکاری فیمابین مورد بررسی قرار گرفت.

سفیر کشورمان در این ملاقات ضمن اشاره به روابط خوب دو کشور همسایه ایران و ترکیه، به ظرفیت‌های موجود در دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری اشاره و ابراز امیدواری کرد تا میزان مبادلات دو کشور افزایش یابد.

استاندار استانبول نیز در این دیدار، جمهوری اسلامی ایران را از مهمترین همسایه‌های ترکیه برشمرد و بر افزایش مبادلات تجاری دو کشور تاکید کرد و آن را عملی دانست.

