اسلامی: هیچ بازرسی در ایران حضور ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه مراسم روز دانشجو در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر بازرسان آژانس در ایران حضور دارند، گفت: خیر، هیچ بازرسی در ایران حضور ندارد.
اسلامی با اشاره به حضور امروز خود در میان دانشجویان، گفت: دغدغه مهم دانشجویان، پیشرفت کشور و نقشآفرینی بیشتر صنعت هستهای در زندگی مردم و نیازهای اصلی کشور است. امروز فرصت ارزشمندی فراهم شد تا دستاوردها و آخرین وضعیت صنعت هستهای را برای دانشجویان تشریح کنیم و در مقابل، نظرات و پیشنهادهای آنان را بشنویم. بهنظر من، این نشست برای هر دو طرف مفید بود؛ هم اطلاعات دانشجویان بهروز شد و هم با اهداف و مسیر حرکت صنعت هستهای آشنا شدند.
وی افزود: موضوع مهم دیگر، فراهم شدن زمینه برای مشارکت بیشتر دانشجویان و اساتید در فرایندهای پژوهشی و فعالیتهای علمی سازمان است. ما از این همکاری استقبال میکنیم و همینجا از دانشگاههایی که علاقهمند به همکاری هستند دعوت میکنم؛ سازمان انرژی اتمی آماده پذیرش و تعامل با آنهاست.
اسلامی با اشاره به روز دانشجو تصریح کرد: دانشجو، زمانیکه آگاه، بیدار و هوشیار باشد، دغدغهاش سرنوشت کشور و مردم است و در نهایت به آینده خودش هم نگاه میکند. برای نسل جوان مهم است که فضایی داشته باشد تا آزادانه حرف بزند، نظر بدهد و پاسخ منطقی و مناسب دریافت کند. ما خوشحالیم که چنین فرصتی فراهم شد و امیدوارم گفتوگوهای امروز را بتوانیم به اقدامات عملی و قابل اندازهگیری تبدیل کنیم.
اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی برخی متخصصان پس از حمله نظامی و اینکه آیا در سازمان انرژی اتمی ریزش نیرو داشتهایم، گفت: خیر، ما هیچ ریزش نیرویی نداشتیم. برعکس، صنعت هستهای کاملاً ایمن عمل کرد و در جریان حمله نظامی نیز، به لطف خدا، هیچگونه تلفات انسانی نداشتیم و تمام نیروهای ما حفاظت شدند.
وی افزود: ما حتی شاهد جذب و حضور نیروهای جدید نیز بودهایم. این افراد نه نظامی بودند و نه از ابتدا وابسته به سازمان انرژی اتمی؛ بلکه اساتید برجسته دانشگاهی بودند. بهعنوان مثال، اساتید تمام دانشگاه شهید بهشتی که در پروژهها و فعالیتهای پژوهشی نقش مؤثر داشتند، افرادی با جایگاه علمی بسیار بالا هستند؛ برخی از آنها بیش از ۵۰۰ مقاله برگزیده ارائه کردهاند. رسیدن به چنین مرتبهای کار سادهای نیست.
اسلامی تأکید کرد: اینکه رژیم جنایتکار و متجاوزی مانند اسرائیل، چنین شخصیتهای علمی برجستهای را در منازلشان هدف قرار دهد و به شهادت برساند، نشاندهنده عمق خباثت و خشونت این رژیم است.
