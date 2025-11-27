  1. استانها
  2. یزد
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

سردار رادان: تماس‌های مردمی با ۱۱۰ در جنگ ۱۲ روزه ۴۰ درصد افزایش یافت

سردار رادان: تماس‌های مردمی با ۱۱۰ در جنگ ۱۲ روزه ۴۰ درصد افزایش یافت

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه هدف دشمن از جنگ ۱۲روزه، برچیدن نظام بود از افزایش ۴۰ درصدی تماس‌های مردمی با ۱۱۰ در این مدت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان شامگاه پنجشنبه در سفر به استان یزد و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان یزد، هدف رژیم صهیونیستی از حمله به ایران اسلامی را برچیدن نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصریح کرد: با یاری خدا و همبستگی مردم آگاه، دشمن در این جنگ به هدف خود نرسید و یکی از برنامه‌هایش برای ایجاد اغتشاش در کشور نیز با همکاری مردم خنثی شد.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به افزایش اعتماد عمومی به پلیس، افزود: در زمان جنگ ۱۲ روزه، تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی (۱۱۰) ۴۰ درصد افزایش یافت و همین موضوع باعث شد دشمن، کارکنان پلیس را هدف قرار دهد و تعدادی از آنان را به شهادت برساند.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنانش، تأمین معیشت کارکنان به‌ویژه مسکن سازمانی را از اولویت‌های اصلی فراجا دانست و از احداث ۱۵۰۰ واحد مسکن سازمانی کاملاً هوشمند در مدت ۱۹۰ روز خبر داد.

کد خبر 6670376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جانباز IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اقای رادان ۱۱۰ اصلا جواب نمیده فکر کنم اینم دار پولی میش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها