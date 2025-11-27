به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان شامگاه پنجشنبه در سفر به استان یزد و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان یزد، هدف رژیم صهیونیستی از حمله به ایران اسلامی را برچیدن نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصریح کرد: با یاری خدا و همبستگی مردم آگاه، دشمن در این جنگ به هدف خود نرسید و یکی از برنامه‌هایش برای ایجاد اغتشاش در کشور نیز با همکاری مردم خنثی شد.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به افزایش اعتماد عمومی به پلیس، افزود: در زمان جنگ ۱۲ روزه، تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی (۱۱۰) ۴۰ درصد افزایش یافت و همین موضوع باعث شد دشمن، کارکنان پلیس را هدف قرار دهد و تعدادی از آنان را به شهادت برساند.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنانش، تأمین معیشت کارکنان به‌ویژه مسکن سازمانی را از اولویت‌های اصلی فراجا دانست و از احداث ۱۵۰۰ واحد مسکن سازمانی کاملاً هوشمند در مدت ۱۹۰ روز خبر داد.