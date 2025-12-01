به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرارسیدن روز مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، این روز را به نمایندگان ملت تبریک گفت.
سردار رادان در این پیام با اشاره به جایگاه رفیع نهاد قانونگذاری در ساختار حکمرانی کشور، نقش مجلس شورای اسلامی را در پاسداری از منافع ملی و ترسیم مسیر پیشرفت ایران بیبدیل و اثرگذار توصیف کرد.
در بخشی از این پیام آمده است:
همراهی و پشتیبانی مجلس در تصویب قوانین کارآمد و روزآمد، نقش مهمی در ارتقای توانمندیهای فراجا و تسهیل مأموریتهای خطیر این مجموعه در برقراری نظم، امنیت و آرامش عمومی داشته است. این تعامل سازنده، سرمایهای ارزشمند برای تقویت امنیت جامعه و خدمترسانی بهتر به مردم عزیز به شمار میرود.
فرمانده فراجا ابراز امیدواری کرده است که با تداوم همکاری و همافزایی میان مجلس و فراجا، شاهد اعتلای هرچه بیشتر نظام قانونگذاری، افزایش اقتدار ملی و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی باشیم.
در پایان این پیام، فراجا ضمن گرامیداشت روز مجلس، مراتب تبریک و قدردانی خود را به نمایندگان محترم مردم در خانه ملت اعلام کرده است.
