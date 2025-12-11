پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر کرمان تکریم و تجربیات آنها انتقال می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسحاقی، پنجشنبه شب در آئین بزرگداشت چهلمین سالگرد شهادت شهیدان ماشاالله صفاری و حسین ارسلان که با قرائت پیام سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، درباره روند شکل‌گیری انجمن پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان کرمان اظهار داشت: در پی دستورالعمل ابلاغی دو ماه قبل از سوی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر برگزاری برنامه‌هایی برای بازنشستگان در استان‌ها، تصمیم گرفتیم علاوه بر این برنامه‌ها، انجمنی برای حضور همکاران بازنشسته و پیشکسوتان تشکیل شود.

وی افزود: این انجمن با عنوان «انجمن پیشکسوتان فرهنگ و هنر» شکل گرفته و محلی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان به آن اختصاص یافته است.



وی ادامه داد: پیشکسوتان ما سال‌ها برای ارتقای فرهنگ و هنر در کنار سایر همکاران زحمت کشیدند و امروز می‌توانند ضمن انتقال تجربه، از ایده و نظرات آنها در انجام بهتر فعالیت‌های فرهنگی هنری بهره بگیریم.



اسحاقی، گفت: هدف از تشکیل انجمن پیشکسوتان فرهنگ و هنر استان کرمان، گردهم آوردن اصحاب فرهنگ و هنر و بهره‌بردن از تجربیات ارزنده آنان است و تمامی همکاران بازنشسته و پیشکسوتان فرهنگی و هنری می‌توانند در این انجمن عضویت داشته باشند.



وی افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما در این انجمن، انتقال تجربه و دانش نسل پیشکسوت به کارکنان و فعالان جوان فرهنگی و هنری است.



گفتنی است آذرماه سال ۱۳۶۴، کاروانی متشکل از هنرمندان و شعرای استان کرمان به نام کاروان کربلا برای بازدید از مناطق جنگی اعزام شدند که شهیدان ارسلان و صفاری نیز در این گروه و در همه لحظات با هم بودند.



این گروه پس از یک هفته به کرمان بازگشت اما این ۲ شهید به منظور تداوم برگزاری جلسات شعر برای رزمندگان ماندند و سرانجام ۲۰ آذرماه ۱۳۶۴ در منطقه هورالعظیم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

