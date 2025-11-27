اجرای هفت اثر نمایشی در نخستین روز جشنواره تئاتر کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز سیوششمین جشنواره تئاتر استان کردستان تا شامگاه پنجشنبه با اجراهای متنوعی از آثار صحنهای و خیابانی در شهرستان بیجار آغاز شد و فضای شهر را رنگ و بوی هنر و خلاقیت بخشید.
سه اجرای صحنهای در روز نخست
در بخش صحنهای، نمایش «اسبها» به کارگردانی محمد سلیمی و حسین مرادی از شهرستان دیواندره نخستین اثر امروز بود که روی صحنه رفت و با استقبال تماشاگران و داوران همراه شد.
در ادامه، نمایش «موسیقی سفید» به کارگردانی سامان رستمی از سنندج اجرا شد؛ اثری که با فضاسازی خاص و ترکیب اجرایی متفاوت، یکی از نمایشهای شاخص روز نخست جشنواره بود.
سومین اجرای صحنهای نیز به نمایش «ویکنت شقهشده» به کارگردانی اشکان کمانگر از سنندج اختصاص داشت که با نگاهی تازه به روایت و بازیگری، تحسین مخاطبان را برانگیخت.
طبق اعلام دبیرخانه، اجراهای صحنهای جشنواره تا هفتم آذر ادامه دارد و هیئت داوران شامل خسرو شهراز، سعید چنگیزیان و حمید ابراهیمی، آثار راهیافته را ارزیابی خواهند کرد.
چهار اجرای خیابانی در بیجار
در بخش خیابانی نیز چهار اثر به اجرا درآمد، نمایش «خانهبدوش» اثر زیانیار عباسی و به کارگردانی سعید نادری مقدم، با نگاهی اجتماعی به زندگی اقشار حاشیهنشین پرداخت و ترکیبی از طنز و تراژدی را به نمایش گذاشت.
نمایش «امیدی در تاریکی» نوشته ثنا کهزادی و به کارگردانی مشترک هوشیار قوامی و ثنا کهزادی، نگاهی شاعرانه و انسانی به امید و مقاومت در برابر دشواریها داشت.
از سنندج نیز نمایش «ئاکامی ئوین» به نویسندگی و کارگردانی نازیلا امینی روی صحنه رفت؛ اثری که با استفاده از حرکت، تصویر و فضاسازی مینیمال، روایتهایی از زندگی شهری را برای مخاطبان بازآفرینی کرد.
نمایش «شف» به نویسندگی و کارگردانی بختیار احمدپور از بانه نیز یکی دیگر از اجراهای امروز بود که با پرداختی دقیق به شخصیتها، رابطه انسان با محیط پیرامون را به تصویر کشید.
آثار روز نخست جشنواره نشان دادند که تئاتر خیابانی در کنار سرگرمی، بستری مؤثر برای بازتاب دغدغههای اجتماعی و فرهنگی است و میتواند شهر را به صحنهای زنده و گفتوگومحور بدل کند.
نظر شما