برگزیدگان سی و ششمین جشنواره تئاتر کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و ششمین جشنواره تئاتر کردستان با معرفی افراد برگزیده در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی به کار خود پایان داد.

برگزیدگان بخش صحنه‌ای

در بخش طراحی لباس از نمایش آخرین نامه از شهرستان قروه تقدیر به عمل آمد و رتبه اول نمایش صحنه‌ای به اثر ویکنت شقه شده به کارگردانی آرش کمانگر از سنندج رسید.

در بخش طراحی صحنه نیز از طراحان دو اثر رولور به طراحی علی حسین افشاری از بیجار و آخرین نامه به طراحی ایوب طالب پور از قروه تقدیر به عمل آمد.

در بخش بازیگری زن رتبه سوم به صورت مشترک به رؤیا عزت پناه برای بازی در نمایش اسب‌ها و نازنین ساعدی برای نمایش ویکنت شقه شده رسید.

رتبه دوم نیز به صورت مشترک به شهره شیخ‌الاسلام برای نمایش ویکنت شقه شده و نازدانه آئینی برای نمایش عاشقانه سراب رسید.

رتبه اول بازیگری زن نیز به مهسا قریشی برای نمایش ویکنت شقه شده رسید.

در بخش بازیگری مرد نیز رتبه سوم مشترک به امیر رضا سعیدی برای نمایش موسیقی سفید از سنندج و دانیال کریمی برای نمایش آخرین نامه از قروه رسید.

رتبه دوم نیز مشترک به احمد سنگین آبادی برای نمایش آخرین نامه از قروه و مبین عطایی برای نمایش ویکنت شقه شده از سنندج تعلق گرفت.

جایزه اول بازیگری مرد نیز به مبین بهزاد برای نمایش رولور از بیجار اعطا شد.

در بخش نویسندگی نیز جایزه سوم به سامان رستمی برای نمایش موسیقی سفید از سنندج رسید و جایزه دوم به باقر سروش برای نمایش ویکنت شقه شده از سنندج تعلق گرفت.

هیأت داوران برگزیده اول در بخش نویسندگی معرفی نکرد.

در بخش کارگردانی از سعدی حسینی برای کارگردانی نمایش یک مشت حرف از دیواندره تقدیر به عمل آمد.

جایزه سوم نیز به ایوب طالب پور برای نمایش آخرین نامه از قروه رسید.

جایزه دوم این بخش به اشکان کمانگر برای نمایش ویکنت شقه شده از سنندج تعلق گرفت و رتبه اول کارگردانی به علی حسین افشاری برای نمایش رولور از بیجار رسید.

نمایش‌های معرفی شده به جشنواره فجر

دو نمایش رولور و آخرین نامه به عنوان آثار منتخب بخش صحنه‌ای به جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

در بخش خیابانی نیز بازیگری زن از سوما هرمزی تقدیر شد و رتبه سوم به سارا معروفی برای نمایش دوازده از بیجار رسید.

رتبه دوم این بخش نیز به نادیا اعلایی برای نمایش شیف از بانه تعلق گرفت و رتبه اول به ساریه امینی برای نمایش آکامی ئوین از سقز رسید.

در بخش بازیگری مرد تقدیر این بخش به سعید نادری مقدم برای نمایش خانه به دوش از مریوان تعلق گرفت و رتبه سوم مشترک به سارو رحیمی برای نمایش پاچه پلاس از سقز رسید.

رتبه دوم نیز مشترک به وریا شاکری برای نمایش وضعیت آبی قرمزه و جواد سلطانی برای نمایش پاچه پلاس اعطا شد.

رتبه اول نیز به صورت مشترک به سرور رضایی برای نمایش آکامی ئوین و فرهاد نجفی برای نمایش دوازده رسید.

در بخش کارگردانی آثار خیابانی از هوشیار قوامی و ثنا کهزادی برای نمایش امیدی در تاریکی از سقز تقدیر به عمل آمد.

رتبه سوم به نازیلا امینی برای کارگردانی نمایش آکامی ئوین از سقز رسید و رتبه دوم به آفاق یعقوب نژاد برای کارگردانی نمایش وضعیت آبی قرمزه از سنندج تعلق گرفت و رتبه اول کارگردانی خیابانی به هیوا اسد بیگی برای نمایش پاچه پلاس رسید.

در این بخش نمایش‌های پاچه پلاس و وضعیت آبی قرمزه به جشنواره فجر معرفی شدند.

همچنین نمایش دوازده از بیجار به عنوان اثر پیشنهادی داوران به دبیرخانه فجر اعلام شد.