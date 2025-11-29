خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: جشنواره تئاتر کردستان که از پنجم آذرماه در بیجار آغاز شد تا هشتم ماه جاری ادامه پیدا کرد و فضای هنری شهر را به شکل کم‌سابقه‌ای تحت‌تأثیر قرار داد.

خیابان‌های اطراف سالن آمفی‌تئاتر مجتمع فرهنگی بیجار از همان ساعات اجرای نمایش‌ها مملو از حضور مردم شد و هنردوستان بیجاری با شور فراوان از آثار ارائه‌شده استقبال کردند.

استقبال چشمگیر نشان می‌دهد ظرفیت فرهنگی بیجار همچنان زنده است و توان تبدیل شدن به پایگاه اجرای رویدادهای بزرگ هنری را دارد.

سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان کردستان با اجراهای متنوعی از آثار صحنه‌ای و خیابانی در شهرستان بیجار آغاز شد و فضای شهر را رنگ و بوی هنر و خلاقیت بخشید.

اجراهای صحنه‌ای

در بخش صحنه‌ای آثاری همچون نمایش «رِوُلوِر» از شهرستان بیجار به نویسندگی پوریا کاکاوند و کارگردانی علی‌حسین افشاری به اجرا درآمد و مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت.

«ویکنت شقه‌شده» و «موسیقی سفید» از سنندج، «عاشقانه‌های سراب» از شهرستان قروه، «دشمن خدا» از سنندج، «یک مشت حرف» و «اسب‌ها» از شهرستان دیواندره از دیگر آثاری بودند که روی صحنه رفتند و با استقبال تماشاگران و داوران همراه شدند.

اجراهای خیابانی

در بخش خیابانی نیز هشت اثر به اجرا درآمد، نمایش «خانه‌به‌دوش» اثر زیانبار عباسی و به کارگردانی سعید نادری مقدم، با نگاهی اجتماعی به زندگی اقشار حاشیه‌نشین پرداخت و ترکیبی از طنز و تراژدی را به نمایش گذاشت.

نمایش «امیدی در تاریکی» نوشته ثنا کهزادی و به کارگردانی مشترک هوشیار قوامی و ثنا کهزادی، نگاهی شاعرانه و انسانی به امید و مقاومت در برابر دشواری‌ها داشت.

از سنندج نیز نمایش «ئاکامی ئوین» به نویسندگی و کارگردانی نازیلا امینی روی صحنه رفت؛ اثری که با استفاده از حرکت، تصویر و فضاسازی مینیمال، روایت‌هایی از زندگی شهری را برای مخاطبان بازآفرینی کرد.

نمایش «شف» به نویسندگی و کارگردانی بختیار احمدپور از بانه نیز یکی دیگر از اجراهای امروز بود که با پرداختی دقیق به شخصیت‌ها، رابطه انسان با محیط پیرامون را به تصویر کشید.

نمایش وضعیت آبی قرمز به نویسندگی فریدون احمدی و کارگردانی آفاق یعقوب نژاد از شهر سنندج به روی صحنه رفت و مورد توجه تماشاگران قرار گرفت.

نمایش دوازده از شهرستان بیجار نیز توسط گروهی از هنرمندان جوان بیجار نویسندگی کارگاهی را داشت و کارگردانی گروهی بر عهده داشت و با استقبال تماشاگران رو به رو شد.

نمایش دو راهی عشق به نویسندگی محسن محمدی و کارگردانی عطا رشیدی از شهرستان سقز سومین اجرای بخش خیابانی بود که به اجرا در آمد.

نمایش پاچه پلاس نیز به نویسندگی و کارگردانی هیوا اسد بیگی از شهرستان قروه آخرین اجرایی بود که مورد توجه قرار گرفت.

شهری که با تئاتر زنده است

یکی از شهروندان بیجاری که همراه خانواده‌اش برای تماشای نمایش آمده بود گفت: جشنواره امسال حال و هوای شهر را عوض کرده و مردم با شوق درباره نمایش‌ها حرف می‌زنند.

مریم ابراهیمی ادامه داد: حضور گروه‌های مختلف و امکان تماشای آثار در شهر خودمان فرصت ارزشمندی است که نباید از دست برود.

مخاطب دیگری نیز اظهار کرد: سالن هر روز پر از جمعیت بود و این نشان می‌دهد مردم بیجار چقدر به هنر و تئاتر علاقه دارند.

سمیرا زارعی گفت: امیدواریم این رویداد تنها محدود به امسال نباشد و در سال‌های آینده گسترده‌تر برگزار شود تا هنرمندان بیشتری بتوانند آثارشان را ارائه کنند.

یکی از کارگردانان مهمان جشنواره گفت: بیجار با وجود ظرفیت‌های فرهنگی و هنری متعدد مدت‌ها بود منتظر یک رویداد بزرگ در حوزه تئاتر بود و اکنون این انتظار به نتیجه رسیده است.

سامان رستمی بیان کرد: مهم‌ترین نکته در جشنواره امسال نظم اجرایی، وقت‌شناسی گروه‌ها و حضور چشمگیر مخاطبان است که کیفیت اجراها را بالا برده است.

کارگردان دیگری نیز افزود: جشنواره امسال از نظر ترکیب گروه‌ها، فضای صمیمی میان هنرمندان و فرصت گفت‌وگوهای تخصصی بسیار قابل توجه بود.

محمد سلیمی گفت: بیجار در این چند روز نشان داد قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم تئاتر در استان را دارد و این ظرفیت باید حفظ و تقویت شود.

ایجاد فضایی شاد نشاط در جامعه ارمغان جشنواره سی و ششم است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما به‌دنبال ایجاد فضایی از امید و نشاط در میان مردم از طریق هنر هستیم.

علی اصغر دریایی گفت: شهرستان بیجار مهد هنرهای نمایشی است و لازم است تا این جشنواره مستمر شود.

وی تاکید کرد: جشنواره‌های فرهنگی از جمله این جشنواره‌ها، می‌توانند در ایجاد حس همبستگی و ارتقا روحیه اجتماعی نقشی مؤثر ایفا کنند، امروز، بیجار دوباره مرکز توجه هنرمندان و علاقه‌مندان به تئاتر شده است و این جشنواره تا هشتم آذرماه ادامه دارد.

هنر تئاتر ریشه در خاک دیار گروس دارد

فرماندار بیجار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حضور رویدادهای هنری عاملی برای امیدآفرینی است و می‌توان گفت تئاتر ریشه در خاک دیار گروس دارد.

کاظم کاظمی گفت: تلاش شده جشنواره امسال با وجود محدودیت جدی اعتبارات به شکل آبرومندانه برگزار شود چرا که کنار هم بودن هنرمندان و ایجاد فضای نشاط اجتماعی از مهم‌ترین اولویت‌های ماست.

وی بیان کرد: خوشبختانه استقبال مردم از جشنواره بسیار بالا است و این نشان می‌دهد مردم تا چه اندازه هنر دوست هستند و سعی می‌شود تا دبیرخانه این جشنواره در شهرستان بیجار دائمی شود.

جشنواره سی‌وششم تئاتر کردستان با اجراهای متنوع، حضور گروه‌های برجسته و استقبال گسترده مردم بیجار توانست جایگاه این شهرستان در هنرهای نمایشی را بار دیگر برجسته کند. تداوم این روند می‌تواند بیجار را به یکی از مراکز مهم تئاتر در استان تبدیل کند و زمینه رشد نسل جدید هنرمندان را فراهم آورد.

با پایان این جشنواره، امید و انرژی تازه‌ای در میان هنرمندان جوان استان جوانه زده است و بیجار بار دیگر ثابت کرد که شهر هنر، فرهنگ و صحنه است.