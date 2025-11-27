به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین قلعه‌ای، روز پنجشنبه در نشست جمع‌بندی سفر معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این شهرستان، بر ثبت ملی «کباب بناب» و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای بین‌المللی شدن جشنواره کباب بناب تأکید کرد.

فرماندار بناب با اشاره به ظرفیت اقتصادی این حوزه گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۷۰ واحد صنفی کبابی با تعداد قابل توجهی نیروی کار در شهرستان فعالیت می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده اشتغال‌زایی و نقش اقتصادی مؤثر کباب بناب در منطقه است.

قلعه‌ای افزود: ثبت ملی و توسعه جشنواره کباب بناب می‌تواند به معرفی هرچه بیشتر هویت غذایی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان کمک کرده و زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال پایدار باشد.