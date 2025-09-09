حمایت از تولید اولویت اصلی مدیریت آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سهشنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی به میزبانی شهرستان بناب، اظهار کرد: علاوه بر پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی در سطح استان، در صورت لزوم این مسائل را در روزهای دوشنبه در دفتر تهران از طریق دستگاههای ملی نیز دنبال میکنیم تا روند حل مشکلات سرعت گیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین کالاهای اساسی افزود: یکی از مواردی که از ابتدای شروع مدیریت در استان پیگیری شد، واردات گندم کیفی و قرار دادن آن در اختیار مصرفکنندگان است. خوشبختانه کارخانههای آرد استان این توانایی را دارند که با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، گندم با کیفیت وارد کنند.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به شرایط آبی استان گفت: با توجه به تنش آبی موجود، استفاده از پساب صنعتی برای فعالیت واحدهای تولیدی باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا به مدیران استان تأکید شده که خود را به جای تولیدکننده بگذارند، زیرا مدیری که دغدغه حل مشکلات سرمایهگذاران را دارد، در مسیر صحیح مدیریت قرار گرفته است.
سرمست، رعایت استانداردها و سلامت محصولات تولیدی و صادراتی را خط قرمز مدیریت استان دانست و افزود: تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه در دستور کار جدی قرار دارد و در حوزه تولید، حمایت از واحدهای دانشبنیان و صادراتمحور و هایتک جزو سیاستهای اصلی استان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه حفظ رتبه دوم آذربایجان شرقی در عرصه تولید و اقتصاد نیازمند تلاش مضاعف همه مدیران است، یادآوری کرد: مشکلاتی مانند قطعی برق و کمبود آب، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و وظیفه ما تسهیلگری و کمک به استمرار فعالیت آنهاست.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از دانش و فناوری در توسعه تولید گفت: به واحدهای صنعتی توصیه میشود از ظرفیت تحقیق و توسعه و تکنولوژیهای نوین غافل نشوند.
وی گفت: تجربه نشان داده است که اگر مدیران با روحیه تسهیلگری وارد میدان شوند، مشکلات حل خواهد شد؛ همانطور که در دوران جنگ ۱۲ روزه، ۱۲ تن کالا در دو شبانه روز از گمرک ترخیص و به بازار تزریق شد تا کمبودی احساس نشود.
سرمست، تقویت ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی را از دیگر اولویتهای استان عنوان کرد و گفت: همه دستگاههای مرتبط باید با تلاش بیشتر در این زمینه ورود کنند تا هیچ خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به آذربایجان شرقی افزود: این سفر سه دستاورد مهم داشت؛ نخست حل مشکل تراکتورسازی با حضور مدیران عامل بانکها، دوم تصویب ۲۴۹ میلیون دلار تسهیلات ارزی برای واحدهای تولیدی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و سوم افزایش سقف اعتبارات بانکهای استان؛ بر همین اساس، یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران بانکها میزان تلاش آنها برای افزایش تسهیلات و منابع در استان خواهد بود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر اهمیت برندسازی و معرفی ظرفیتهای ویژه هر شهرستان تأکید کرد و گفت: برنامه مدیریت استان، معرفی و تثبیت برندهای محلی و ملی همچون سماق هوراند، وزنی اهر و جنگلهای ارسباران و کباب بناب در سطح کشور و جهان است و این موضوع به صورت تکلیف به فرمانداران ابلاغ شده است.
وی در پایان با اشاره به برنامههای سهشنبه اقتصادی این هفته گفت: در این سفر از چهار واحد تولیدی و دانشگاه بناب بازدید و پرونده ۹ واحد صنعتی و تولیدی استان در حوزههای برق، آب، مالیات، گمرک و محیط زیست، بررسی و تصمیمات لازم در راستای رفع موانع تولید اتخاذ شد.
