به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره ورنی روستای نجف تراکمه به عنوان روستای ثبت ملی صنایع دستی ورنی در شهرستان کلیبر، روز جمعه با حضور بهنام رضوانی نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین و مسئولان استانی و شهرستانی، به عنوان یک جشنواره ملی در ارج نهادن به هنر صنعت زنان آذربایجانی و زنده نگه‌داشتن میراث فرهنگی منطقه برگزار شد.

جشنواره با رونمایی از المان ورنی در ورودی روستا آغاز شد. در این مراسم، زنان بافنده ورنی به عنوان نماد این هنر اصیل حضور چشمگیری داشتند.

هدف این جشنواره ارج نهادن به زنان هنرمند منطقه بود

رضا محمدی فرماندار شهرستان کلیبر گفت: ثبت ملی این روستا به عنوان روستای صنایع دستی ورنی پس از سال‌ها تلاش و پیگیری‌های نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیرکل امور روستایی و عشایر استانداری به نتیجه رسید.

وی افزود: این تلاش‌ها نه تنها به ارج نهادن به زحمات زنان بلکه به ایجاد نشاط اجتماعی و حفظ میراث فرهنگی آذربایجان کمک می‌کند.

رسول خدابخش مدیرکل امور روستایی و عشایر استان آذربایجان شرقی، در این رویداد ضمن تمجید از نقش زنان در اقتصاد روستایی، از ارائه تسهیلات تبصره پانزده به تولیدکنندگان ورنی خبر داد و گفت: سعی می‌کنیم سهمیه بیمه تولیدکنندگان ورنی را افزایش دهیم.

وی همچنین حامل سلام استاندار آذربایجان شرقی به مردان و زنان هنرمند این خطه شد و تأکید کرد: با تلاش‌های استاندار آذربایجان شرقی و خادمان این مردم در دولت چهاردهم، فرصتی فراهم خواهیم کرد تا محصولات کشاورزی و صنایع دستی استان در نمایشگاه‌های خارجی عرضه شوند.

روستای نجف تراکمه برند اصالت و هویت ورنی آذربایجان

بهنام رضوانی، نماینده مردم کلیبر هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی، از تلاش‌های اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل امور روستایی و عشایر استان و اهالی روستای نجف تراکمه در ثبت این روستا به عنوان روستای ملی ورنی تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه روستای نجف تراکمه برند اصالت و هویت این هنر صنعت در آذربایجان است، گفت: این هنر باید با حمایت‌های لازم در حوزه بیمه و تسهیلات تقویت شود.

رضوانی همچنین بر لزوم بیمه بافندگان ورنی همچون فرش‌بافان تأکید کرد و افزود: باید از محل تسهیلات تبصره پانزده برای تأمین سرمایه در گردش تولید ورنی استفاده شود.

جایگاه ورنی در فرهنگ آذربایجان

ورنی، نوعی گلیم یک رو و بدون پرز است که به شیوه پودپیچی بافته می‌شود. در این روش، پود اصلی از تار عبور کرده و به دور نخ‌های تار پیچیده می‌شود. تفاوت کلیدی ورنی با گلیم در این است که در بافت ورنی، ایجاد طرح و نقوش به وسیله پودگذاری اضافی صورت می‌گیرد و تار و پود هر دو در سطح آن پوشیده می‌شوند.

منطقه قره داغ آذربایجان شرقی و قره‌باغ جمهوری آذربایجان به عنوان خواستگاه این هنر صنعت شناخته می‌شوند. هم‌اکنون بیش از هزاران نفر از جمعیت منطقه به ویژه در اهر، کلیبر، هوراند و خداآفرین به تولید ورنی اشتغال دارند و از این طریق امرار معاش می‌کنند.

برگزاری اولین جشنواره ورنی در روستای نجف تراکمه، گامی مؤثر در زنده نگه‌داشتن میراث فرهنگی و هنری آذربایجان است. این جشنواره نه تنها فرصتی برای معرفی و تقویت برندهای محلی، بلکه بستر مناسبی برای حمایت از زنان بافنده و ارتقای سطح معیشت آن‌ها فراهم می‌آورد. با ادامه این تلاش‌ها و حمایت‌های لازم، می‌توان آینده‌ای روشن برای هنر ورنی و زنان هنرمند این دیار رقم زد.